Tất cả người dân có SIM điện thoại chú ý quy định phạt tới 100 triệu đồng vừa áp dụng

Đây là nội dung của Nghị định số 174/2026/NĐ-CP.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP thay thế các quy định cũ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin (chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026).

Đáng chú ý, văn bản pháp luật này đã bổ sung một khung chế tài hoàn toàn mới nhằm xử lý triệt để hành vi lợi dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo thông tin thuê bao.

Phạt tới 100 triệu đồng nếu tạo ảnh giả, làm giả chân dung bằng AI

Theo khoản 10 Điều 34 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, cá nhân có hành vi can thiệp công nghệ để đăng ký SIM sẽ phải chịu mức phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng (trong trường hợp hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

Các vi phạm cụ thể bao gồm:

So với Nghị định 15/2020/NĐ-CP trước đây, đây là quy định hoàn toàn mới. Trước đó, pháp luật mới dừng lại ở việc xử phạt các lỗi đăng ký sai thông tin hoặc dùng giấy tờ không hợp lệ, chưa có quy định riêng áp riêng cho hành vi gian lận bằng công nghệ cao.

Dùng giấy tờ của người khác để đăng ký SIM bị phạt thế nào?

Bên cạnh đó, Nghị định 174/2026/NĐ-CP cũng quy định nghiêm ngặt về tính chính chủ của hồ sơ thuê bao. Từ ngày 1/7/2026, hành vi mượn hoặc tự ý lấy giấy tờ tùy thân, giấy phép đăng ký pháp nhân của bên khác để giao kết hợp đồng viễn thông sẽ bị xử phạt như sau:

Vi phạm từ 1 đến 10 số thuê bao: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/SIM (điểm a khoản 1 Điều 34).

Vi phạm từ 11 đến 20 số thuê bao: Phạt tổng số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Vi phạm từ 201 đến 500 số thuê bao: Phạt tổng số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Vi phạm từ 501 số thuê bao trở lên: Áp dụng mức phạt tối đa từ 30 đến 50 triệu đồng.

Bị phạt nếu chuyển nhượng SIM nhưng không thực hiện sang tên

Một điểm quan trọng khác được khoản 1 Điều 34 quy định là trách nhiệm cập nhật và quản lý SIM của chủ sở hữu. Mức phạt từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/SIM (áp dụng với quy mô từ 1 đến 10 SIM vi phạm) áp dụng các trường hợp:

Lời khuyên cho người dùng để tránh rủi ro pháp lý

Để không vô tình vi phạm pháp luật kể từ mốc thời gian 1/7/2026, người dân cần chủ động thực hiện ngay các lưu ý sau:

Rà soát SIM đang dùng: Nếu đang sử dụng SIM đăng ký dưới tên người khác, cần lập tức liên hệ các điểm dịch vụ của nhà mạng để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng và ký lại hợp đồng chính chủ.

Bảo vệ giấy tờ cá nhân: Tuyệt đối không cho người khác mượn CCCD/Hộ chiếu để đăng ký SIM. Việc này không chỉ đối mặt với nguy cơ bị xử phạt hành chính liên đới mà còn đẩy chủ giấy tờ vào rắc rối pháp lý nếu SIM đó bị kẻ xấu dùng vào các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.