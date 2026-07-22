Tất cả người dân chú ý quy định thưởng đến 10 triệu đồng khi tố giác điều này

Nghị định 254/2026/NĐ-CP quy định người tố giác về vấn đề này có thể được xem xét khen thưởng.

Nhằm tăng cường công tác giám sát tài chính và chống thất thu thuế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254/2026/NĐ-CP (ngày 30/6/2026) hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế 2025 về hóa đơn điện tử. Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Điều 41 của Nghị định này là cơ chế khuyến khích người mua hàng phản ánh, tố giác các đơn vị kinh doanh cố tình không lập và giao hóa đơn điện tử để nhận tiền thưởng.

Các phương thức gửi thông tin phản ánh đến cơ quan thuế

Theo khoản 3 Điều 41 Nghị định 254/2026/NĐ-CP, người tiêu dùng khi phát hiện vi phạm có thể lựa chọn một trong các kênh tiếp nhận thông tin chính thức sau để gửi phản ánh:

Qua hệ thống số của ngành thuế: Sử dụng Hệ thống hóa đơn điện tử, Hệ thống thông tin quản lý thuế (như ứng dụng eTax Mobile) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Qua phương thức điện tử chính thức: Gửi tới thư điện tử (email) công vụ hoặc trang/hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử do cơ quan thuế vận hành.

Phương thức truyền thống: Trực tiếp đến phản ánh tại trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi văn bản theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu đối với nội dung và thông tin người tố giác

Để thông tin tố giác có giá trị pháp lý, khoản 2 Điều 41 quy định người phản ánh cần thu thập và cung cấp đầy đủ các dữ liệu thiết yếu bao gồm:

Bên cạnh đó, người phản ánh bắt buộc phải để lại họ tên, số điện thoại liên lạc và số định danh cá nhân của mình.

Về tiêu chí xét thưởng, khoản 1 Điều 41 nhấn mạnh thông tin cung cấp phải bảo đảm tính kịp thời, trung thực, chính xác và phản ánh đúng thực tế. Dữ liệu phải có đầy đủ căn cứ xác định rõ thời gian, địa điểm, chủ thể vi phạm và đủ cơ sở kỹ thuật để cơ quan thuế kiểm tra, xác minh. Tiền thưởng chỉ được xem xét khi dựa trên thông tin thu thập được, cơ quan thuế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh vi phạm.

Mức tiền thưởng và nguyên tắc xét duyệt

Căn cứ khoản 5 Điều 41 Nghị định 254/2026/NĐ-CP, giá trị giải thưởng dành cho mỗi vụ việc tố giác thành công được tính tối đa bằng 10% tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không vượt quá 10 triệu đồng/vụ việc.

Nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc khen thưởng nhằm bảo đảm tính minh bạch: Mỗi sai phạm chỉ được xem xét chi trả tiền thưởng một lần duy nhất.

Trong trường hợp có nhiều người cùng tham gia phản ánh một vụ việc, cơ quan thuế sẽ ưu tiên trao thưởng cho người gửi thông tin sớm nhất hoặc người cung cấp được nguồn dữ liệu đầy đủ, có giá trị xác minh cao nhất (theo điểm c khoản 4 Điều 41).