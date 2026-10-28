Tất cả người dân có SIM chú ý, quy định phạt đến 50 triệu đồng đã áp dụng

Việc tự ý giao dịch SIM điện thoại không chỉ vi phạm pháp luật về hành chính mà còn trực tiếp tạo kẽ hở cho tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 27/10/2026 cho biết, trong bối cảnh công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ, tình trạng các cá nhân tự ý rao bán, sang tay, chuyển nhượng quyền sử dụng SIM điện thoại đang diễn ra khá phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người dân vẫn lầm tưởng SIM số đẹp, SIM phong thủy hay SIM đã đăng ký chính chủ là tài sản cá nhân và có quyền tự do định đoạt, mua bán. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự và an toàn thông tin.

Theo quy định tại Luật Viễn thông năm 2023, số thuê bao là tài nguyên viễn thông do Nhà nước quản lý. Toàn bộ số thuê bao di động thông thường lưu thông trên thị trường không thuộc sở hữu tài sản riêng của cá nhân để có thể tự ý mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Pháp luật hiện hành quy định điều kiện duy nhất được chuyển nhượng quyền sử dụng số thuê bao di động là đối với các số được phân bổ thông qua hình thức đấu giá công khai.

Hành vi tự ý bán lại SIM đã đăng ký thông tin cho người khác sử dụng là hành vi làm sai lệch hồ sơ thuê bao đã giao kết với nhà mạng.

Khi không còn nhu cầu sử dụng tiếp, bắt buộc chủ SIM phải trực tiếp đến các điểm giao dịch của nhà mạng để làm thủ tục hủy hợp đồng hoặc chấm dứt dịch vụ. Tuyệt đối không được phép tự ý bán lại hay sang tên cho người khác.

Sử dụng SIM không chính chủ có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Theo Công an Hưng Yên, thực tế hiện nay, các vi phạm liên quan đến việc mua bán, sử dụng SIM bị xử lý hành chính với chế tài rất nghiêm khắc. Căn cứ Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông (có hiệu lực từ 01/7/2026):

Đối với hành vi mua bán, lưu thông SIM trái quy định: Theo Điểm b Khoản 7 Điều 34, Nghị định 174/2026/NĐ-CP, Tổ chức có hành vi "Bán, cho thuê, chuyển nhượng, lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được gắn số thuê bao viễn thông, nhập sẵn thông tin thuê bao, cung cấp sẵn dịch vụ di động nhưng không phải là doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông hoặc tổ chức, cá nhân được phân bổ, cấp mã, số viễn thông theo quy định" sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (đối với cá nhân vi phạm, mức phạt áp dụng bằng 1/2, tương đương từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng).

Đối với hành vi sử dụng SIM không chính chủ: Theo Khoản 1, Điều 34, Nghị định 174/2026/NĐ-CP, người cố tình sử dụng giấy tờ có thông tin không chính xác hoặc mượn giấy tờ của người khác để giao kết hợp đồng sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/mỗi số (đối với vi phạm từ 01 đến 10 số). Mức phạt sẽ tăng dần theo số lượng vi phạm và có thể lên tới kịch khung từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu vi phạm từ 501 số thuê bao trở lên.

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Chủ sim sẽ bị công an làm việc nếu liên quan hành vi phạm pháp

Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, nếu các đối tượng xấu sử dụng chiếc SIM mang thông tin cá nhân của người bán để thiết lập tài khoản lừa đảo, phát tán tin nhắn rác, tống tiền hay tổ chức đánh bạc, chủ SIM sẽ là đối tượng đầu tiên bị cơ quan Công an triệu tập làm việc và phải chịu trách nhiệm liên đới trực tiếp trước pháp luật.

Mặt khác, theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, ngày 31/3/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, trong đó quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học từ 15/4/2026 thì toàn bộ thuê bao di động có sự thay đổi thiết bị đầu cuối (lắp SIM sang điện thoại khác) hoặc đăng ký mới bắt buộc phải xác thực khuôn mặt và đối soát trực tuyến qua ứng dụng VNeID và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Việc mua SIM của người khác để sử dụng sẽ không thể vượt qua bước xác thực này, dẫn đến SIM bị khóa liên lạc hoàn toàn. Nguy hiểm hơn, người mua SIM trái phép có nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng mạng xã hội có liên kết với số điện thoại đó khi xảy ra tranh chấp quyền sở hữu.

Nhằm đảm bảo an ninh thông tin và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng SIM điện thoại đang sử dụng cho cá nhân khác.

- Khi không còn nhu cầu sử dụng, chủ động đến các điểm giao dịch chính thức của nhà mạng để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng.

- Rà soát, kiểm tra thông tin thuê bao chính chủ bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi 1414. Nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc có số điện thoại lạ đăng ký dưới thông tin của mình, cần liên hệ ngay với nhà mạng để phối hợp xử lý kịp thời.

Ảnh tạo bởi AI