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Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9

Duy Anh (tổng hợp)
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Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026.

Sáng 16/8, báo Tin tức đưa tin, thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 9/2026 tại Hà Nội và các tỉnh thành dự kiến sẽ muộn hơn lịch thông thường.

Lý do điều chỉnh lịch chi trả

Trang thông tin Phường Giảng Võ - TP Hà Nội nêu rõ: Thực hiện quy định về nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp (từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 2/9/2026).

Do thời gian chi trả định kỳ trùng với kỳ nghỉ lễ kéo dài, BHXH TP Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9/2026 để bảo đảm quyền lợi kịp thời cho người hưởng.

Do đó, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9/2026 sẽ được chi trả qua tài khoản cá nhân vào ngày 4/9/2026, và chi trả bằng tiền mặt từ sau ngày 4/9/2026.

Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng trong kỳ lương tháng 9 - Ảnh 1.

Ảnh: Trang thông tin Phường Giảng Võ - TP Hà Nội.

Khuyến khích đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng (ATM)

Hiện nay, tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân đã đạt khoảng 90%. Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội, việc nhận lương hưu qua tài khoản mang lại nhiều tiện ích:

Tiền về tài khoản nhanh chóng, chính xác, an toàn, không phụ thuộc vào thời tiết hay ngày nghỉ lễ.

Rút ngắn thời gian, không phải xếp hàng chờ đợi tại các điểm chi trả tiền mặt.

34 địa phương tổ chức chi trả theo 2 đợt

Theo phương án của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tại 34 tỉnh, thành phố được tổ chức thành 2 đợt.

Cách thức này nhằm tạo điều kiện cho việc đối chiếu dữ liệu, kiểm soát và xử lý giao dịch, bảo đảm quá trình chi trả an toàn, thông suốt.

Đợt 1 được thực hiện tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Đợt 2 được triển khai tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với phương thức nhận tiền mặt, lịch chi trả cụ thể do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương sẽ phối hợp với đơn vị hỗ trợ chi trả để thông báo lịch đến người hưởng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, thông tin này được đăng tải trên tờ Thương hiệu và Công luận.

Từ ngày 1/7/2026, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 01/7/2026 theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 14/2026/TT-BNV.

Đáng chú ý, ngoài mức điều chỉnh chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những người có mức hưởng thấp nhằm thu hẹp khoảng cách về mức hưởng giữa các nhóm đối tượng. Theo đó, người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng sau khi tăng 8% mà vẫn bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

Trường hợp sau khi điều chỉnh 8% có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

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