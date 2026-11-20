Đây là thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an).

Nguồn ảnh: Cục CSGT

Hiện nay, nhiều người dân vẫn đang sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) bằng vật liệu giấy bìa cũ và băn khoăn về việc có bắt buộc phải chuyển đổi sang thẻ nhựa PET hay không? Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đã có những thông tin cụ thể nhằm giải đáp thắc mắc này, đồng thời chỉ ra loạt tiện ích thiết thực khi người dân chủ động thực hiện việc chuyển đổi.

Theo Cục CSGT, đối với câu hỏi có nên đổi GPLX từ bản giấy sang thẻ PET hay không, câu trả lời là nên thực hiện nếu người dân có nhu cầu. Mặc dù không phải là quy định bắt buộc đối với tất cả mọi trường hợp, việc chuyển đổi sang thẻ nhựa PET mang lại 4 lợi ích rõ rệt trong quá trình sử dụng và quản lý:

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Độ bền cao, dễ bảo quản: Khác với bằng lái xe bằng giấy bìa truyền thống dễ bị rách, nhàu nát hay phai mờ thông tin theo thời gian, thẻ PET được làm từ chất liệu nhựa cao cấp với thiết kế nhỏ gọn, có khả năng chống thấm nước, giúp người dân dễ dàng cất giữ trong ví và bảo quản lâu dài.

Thuận tiện khi xuất trình và tra cứu: Dữ liệu của GPLX thẻ PET được chuẩn hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống, giúp quá trình kiểm tra, tra cứu thông tin của người tham gia giao thông diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Hỗ trợ tích hợp trên các nền tảng số: Khi chuyển sang thẻ PET (và dữ liệu đáp ứng đầy đủ yêu cầu), người dân có thể dễ dàng đồng bộ, tích hợp thông tin GPLX lên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID cũng như ứng dụng giao thông VNeTraffic, phục vụ đắc lực cho việc xuất trình giấy tờ điện tử khi cần thiết.

Dễ dàng xác minh thông tin: Việc sử dụng thẻ PET giúp lực lượng chức năng thuận tiện hơn trong công tác tra cứu, đối chiếu dữ liệu gốc, hạn chế các rủi ro liên quan đến việc sai lệch thông tin hoặc làm giả giấy tờ.

Không bắt buộc đổi nếu bằng giấy còn thời hạn

Bên cạnh việc khuyến khích người dân chuyển đổi để tận hưởng các tiện ích công nghệ, Cục CSGT cũng đưa ra lưu ý quan trọng: Không phải tất cả các loại GPLX bằng giấy còn giá trị sử dụng đều bắt buộc phải đổi sang thẻ PET. Người dân hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng GPLX bản giấy nếu giấy phép đó vẫn còn hiệu lực theo đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa sự tiện lợi trong quá trình lưu thông và giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường số, cơ quan chức năng khuyến nghị những người dân đang sử dụng bằng lái xe bản giấy nên chủ động tìm hiểu quy trình, thủ tục để thực hiện việc cấp đổi sang thẻ PET khi có điều kiện thuận lợi.