Tống Linh Chi SN 2000 bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 10kg ma túy.

Ngày 18/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng rằng qua công tác nắm tình hình và lập chuyên án đấu tranh, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/11, tại khu vực trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản (thuộc địa bàn ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức mật phục, bắt quả tang hai đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển ma túy.

Danh tính hai đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1996) và Tống Linh Chi (sinh năm 2000), cùng cư trú tại phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đang điều khiển xe ô tô vận chuyển trót lọt 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh heroin từ khu vực biên giới giáp ranh Campuchia tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi bị bắt quả tang. Ảnh: SGGP

Theo báo Công an nhân dân, khi mở rộng điều tra ngay sau khi bắt giữ, lực lượng phối hợp đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng Quân và Chi tại khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra. Như vậy, tổng lượng ma túy thu giữ trong chuyên án lên tới 12 kg ma túy đá và 2 bánh heroin.

Căn cứ vào các tài liệu và tang vật thu thập được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra, truy xét mở rộng đường dây, đồng thời củng cố hồ sơ, chứng cứ nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.