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Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi giấy phép có hiệu lực từ tháng 7

Ngọc Khánh
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Thông tư mới của Bộ Công an quy định bằng lái ôtô hết hạn dưới 30 ngày được cấp đổi không cần sát hạch.

Theo Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe sẽ được áp dụng; trong đó đáng chú ý là quy định mới về việc cấp đổi giấy phép lái xe ô tô quá thời hạn sử dụng.

Cụ thể, trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ thì phải sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe. Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe

Việc cấp đổi giấy phép lái xe ôtô quá thời hạn sử dụng được chia thành ba mốc. Trường hợp hết hạn dưới 30 ngày, tính từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người dân được cấp đổi mà không phải sát hạch. Nếu hết hạn từ đủ 30 ngày đến dưới một năm, người dân phải sát hạch lại lý thuyết. Trường hợp hết hạn từ đủ một năm trở lên, người dân phải sát hạch lại cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trước khi được cấp lại giấy phép.

Quy định trên cũng áp dụng với trường hợp mất GPLX nhưng giấy phép đã quá thời hạn sử dụng, với điều kiện người đề nghị cấp lại có thông tin trong hệ thống quản lý giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lưu theo quy định.

So với Thông tư 12/2025, Thông tư 108/2026 nới thời hạn lên một tháng cho người quá hạn bằng lái. Cụ thể, quy định trước đây yêu cầu người có GPLX ôtô cứ quá thời hạn sử dụng là phải thi lại lý thuyết, dù chỉ quá một ngày.

Chỉ trường hợp không thể đổi giấy phép trong thời gian này do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh và có căn cứ chứng minh mới được miễn sát hạch. Người có GPLX quá hạn dưới một năm phải sát hạch lý thuyết, còn quá hạn từ một năm trở lên phải sát hạch cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường.

Với quy định cũ, nhiều tài xế cho biết do quên hoặc vướng bận công việc nên có thể sau khi hết hạn một số ngày mới đi gia hạn bằng lái, mong muốn có khoảng thời gian để xử lý.

Tại Thông tư 108/2026, quy định này được sửa theo hướng chỉ người có GPLX quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới một năm mới phải sát hạch lý thuyết. Người có GPLX quá hạn dưới 30 ngày được cấp đổi mà không phải sát hạch, không còn phụ thuộc vào điều kiện bất khả kháng như quy định trước.

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