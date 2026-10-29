Tất cả người dân chú ý thay đổi trên VNeID từ ngày 31/12/2026

Một thay đổi đáng chú ý liên quan đến VNeID sẽ áp dụng từ cuối năm 2026.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, trong đó đặt ra yêu cầu liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử VNeID trên nhiều lĩnh vực.

Theo quy định, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với VNeID. Danh sách bao gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Một thay đổi đáng chú ý liên quan đến VNeID sẽ áp dụng từ cuối năm 2026. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Đáng chú ý, trong lĩnh vực thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết.

Đối với các tài khoản thuộc diện áp dụng đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026, thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực được chia thành hai mốc cụ thể.

Cụ thể, các tài khoản thuộc những lĩnh vực nêu trên, trừ lĩnh vực ngân hàng, phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành việc này chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Như vậy, người dân và các tổ chức, cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử thuộc diện áp dụng cần lưu ý thời hạn tương ứng với lĩnh vực hoạt động của mình.

Nền tảng số quốc gia phải tích hợp VNeID trước cuối năm 2026

Ngoài yêu cầu đối với các tài khoản đã được tạo lập, Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định về việc tích hợp VNeID trên các nền tảng số quốc gia.

Theo đó, các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng tài khoản định danh điện tử để phục vụ xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với các chủ thể khác trên môi trường số chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Đối với tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới, việc liên kết, xác thực với VNeID cũng được đặt ra trước khi sử dụng, nếu các nền tảng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trong những lĩnh vực khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch trên môi trường số.

VNeID là gì?

VNeID là ứng dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an phát triển, phục vụ việc xác minh danh tính và hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục, giao dịch trên môi trường điện tử.

Ứng dụng cho phép tích hợp, hiển thị nhiều thông tin và giấy tờ cá nhân, trong đó có căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế cùng các loại giấy tờ khác theo quy định và điều kiện tích hợp.

Thông qua VNeID, người dân có thể quản lý thông tin định danh, sử dụng các tiện ích được cung cấp và thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào giấy tờ vật lý.

Với các quy định mới về liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử, VNeID tiếp tục được mở rộng vai trò trong việc xác minh danh tính khi người dân và tổ chức thực hiện các hoạt động trên môi trường số.