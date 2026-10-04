Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thay đổi mới nhất

Cơ quan bảo hiểm thông báo, ứng dụng VssID tiếp tục được nâng cấp với 2 loại giấy tờ an sinh xã hội điện tử mới, góp phần số hóa các thủ tục, giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội.

VssID bổ sung 2 giấy tờ an sinh xã hội điện tử

Ngày 1/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, ứng dụng VssID được bổ sung chức năng hiển thị sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử, giúp người tham gia thuận tiện theo dõi, sử dụng thông tin bảo hiểm trên môi trường số.

Cùng thời điểm, hệ thống BHXH cũng từng bước chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân hoặc số CCCD để nhận diện người tham gia.

VssID đã cập nhật 2 giấy tờ quan trọng, người tham gia bảo hiểm xã hội cần lưu ý (Ảnh: BHXH Việt Nam).

Cụ thể, theo thông tin trên Cổng thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, từ ngày 20/9, BHXH Việt Nam đưa các phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp vào vận hành, trong đó có phần mềm "Thu và quản lý sổ, thẻ" và ứng dụng VssID. Một trong những thay đổi đáng chú ý là bổ sung chức năng liên quan đến sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử.

Trên VssID, sổ BHXH điện tử được hiển thị đối với những trường hợp được cơ quan BHXH cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm hệ thống được nâng cấp. Người tham gia có thể theo dõi thông tin ngay trên ứng dụng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sổ giấy.

Thẻ BHYT điện tử cũng được cập nhật thêm thông tin, tạo thêm phương thức quản lý và sử dụng dữ liệu bảo hiểm. Những thay đổi này nằm trong quá trình số hóa hồ sơ BHXH, BHYT và kết nối dữ liệu giữa các hệ thống.

Sổ BHXH điện tử có giá trị như bản giấy

Theo quy định, sổ BHXH điện tử được cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất của mỗi người tham gia.

Sổ được lưu trữ, cập nhật trên kho dữ liệu điện tử, tích hợp với tài khoản VssID và liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2. Nội dung sổ điện tử phải thống nhất với dữ liệu trong hệ thống, đồng thời thể hiện đầy đủ các thông tin như sổ BHXH bản giấy.

Khi thông tin cá nhân, quá trình đóng hoặc việc giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp có thay đổi, dữ liệu tương ứng cũng được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Tương tự, thẻ BHYT điện tử được tạo lập từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm theo mã số BHXH duy nhất, tích hợp trên VssID và liên kết với VNeID mức độ 2.

Đáng chú ý, các giấy tờ điện tử này được sử dụng trong thực hiện thủ tục, thay vì chỉ phục vụ việc tra cứu. Người tham gia có thể sử dụng sổ BHXH điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; sử dụng thẻ BHYT điện tử khi khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT.

Khi người tham gia xuất trình sổ BHXH điện tử hợp lệ, cơ quan giải quyết chế độ không được yêu cầu cung cấp thêm sổ BHXH bản giấy. Tương tự, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT không được yêu cầu người bệnh xuất trình thẻ BHYT giấy nếu đã sử dụng thẻ điện tử hợp lệ.

Vì sao chưa phải ai cũng thấy sổ BHXH điện tử?

Sau thời điểm triển khai, một số người dùng có thể chưa thấy sổ BHXH điện tử trên VssID. Theo BHXH Việt Nam, chức năng này trước mắt áp dụng với những trường hợp được cấp mới hoặc cấp đổi sổ sau khi phần mềm "Thu và quản lý sổ, thẻ" được nâng cấp.

Đối với sổ BHXH bản giấy chưa được cập nhật đầy đủ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ quan BHXH cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thông tin trước khi dữ liệu được sử dụng làm căn cứ giải quyết chế độ.

Trong khi đó, thẻ BHYT đã được cấp và đang hiển thị trên VssID trước thời điểm quy định mới có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý như thẻ bản giấy.

Người tham gia vì vậy có thể kiểm tra VssID để theo dõi tình trạng cập nhật giấy tờ điện tử. Trường hợp thông tin chưa hiển thị, việc này có thể liên quan đến thời điểm cấp, cấp đổi hoặc tiến độ hoàn thiện dữ liệu của cơ quan BHXH.

Mã số BHXH dần được thay bằng số định danh cá nhân

Cùng với việc bổ sung giấy tờ điện tử, hệ thống BHXH đang thực hiện một thay đổi khác trong cách nhận diện người tham gia. Từ đầu tháng 9/2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển việc sử dụng mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc số CCCD trên các hệ thống nghiệp vụ, trong đó có VssID.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện lần lượt tại các cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cơ sở, thay vì triển khai đồng thời trên toàn quốc. Vì vậy, thời điểm tài khoản VssID của từng người được cập nhật có thể khác nhau tùy tiến độ đồng bộ dữ liệu tại mỗi đơn vị.

Về phía người dùng, thay đổi chủ yếu nằm ở phương thức hệ thống nhận diện và quản lý thông tin. Việc sử dụng số định danh cá nhân hoặc CCCD hướng tới thống nhất dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó hỗ trợ đối soát và đồng bộ thông tin giữa các hệ thống.

Trong giai đoạn chuyển đổi, người tham gia nên kiểm tra lại các thông tin trên VssID, đặc biệt là họ tên, ngày sinh, số CCCD và dữ liệu cá nhân liên quan. Nếu phát hiện thông tin không chính xác, người dùng cần liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn điều chỉnh.

Như vậy, VssID đang được cập nhật theo hai hướng: bổ sung sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và chuyển dần sang sử dụng số định danh cá nhân trong nhận diện người tham gia. Đây là những bước trong quá trình số hóa dữ liệu BHXH, BHYT, hướng tới việc quản lý và sử dụng thông tin bảo hiểm thuận tiện hơn trên môi trường điện tử.



