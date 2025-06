Tập đoàn Trump Organization nhắm đến "siêu dự án" tài chính tại Đà Nẵng

Trump Organization quan tâm đầu tư Trung tâm tài chính quốc tế

UBND TP Đà Nẵng vừa có buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình liên quan đến Kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP Đà Nẵng.

Phối cảnh khu lõi trung tâm tài chính thuộc IFC tại TP Đà Nẵng.

Qua nghiên cứu, TP Đà Nẵng đã xác định định hướng phát triển IFC theo hướng chuyên biệt, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính xanh, tài chính thương mại hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, khu kinh tế mở và khu công nghiệp.

Thành phố cũng sẽ thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán số; thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ.

Đồng thời, tập trung mạnh vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, blockchain để tạo lợi thế cạnh tranh.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, thời gian qua thành phố đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm xúc tiến và thu hút đầu tư phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Kết quả, đến nay, Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm lớn và các cam kết cụ thể từ hơn 10 nhà đầu tư.

Trong đó, đáng chú ý có 3 liên doanh gồm Makara Capital, Terne Holding và Trump Organization đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, chủ động tìm hiểu và mong muốn được lựa chọn là nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố.

Những khu "đất vàng" nào được sử dụng?

UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã chủ động quy hoạch và bố trí quỹ đất phù hợp nhằm hình thành một số khu vực phục vụ phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Các khu vực này được lựa chọn bảo đảm yêu cầu về vị trí địa lý thuận lợi, nằm ngay trung tâm thành phố, có khả năng kết nối nhanh chóng với sân bay quốc tế Đà Nẵng và được đảm bảo về hạ tầng viễn thông hiện đại, cùng hệ thống dịch vụ phụ trợ đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành của một trung tâm tài chính quốc tế tầm cỡ.

TP. Đà Nẵng khai thác tòa nhà ICT tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 để tổ chức hoạt động trung tâm tài chính - Ảnh: VGP/Minh Trang

Cụ thể, theo báo cáo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, TP đã bố trí, hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng hỗ trợ hình thành IFC tại TP Đà Nẵng.

Trong năm 2025, TP sử dụng một phần diện tích tại khối nhà văn phòng 8 tầng thuộc Khu công viên phần mềm số 2 để bố trí trụ sở làm việc tạm thời cho Ban trù bị thành lập IFC và của các cơ quan, tổ chức thuộc IFC tại TP Đà Nẵng sau khi được thành lập, đồng thời phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng khối tòa nhà 22 tầng tại khu này với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000m2 để đáp ứng ngay nhu cầu hoạt động của IFC tại TP Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2025 - 2027, xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái IFC tại các khu đất nằm trên trục đường Võ Văn Kiệt giáp với Võ Nguyên Giáp có diện tích 6,17ha (phát triển khu lõi IFC), tại khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước có diện tích 9,7ha (phát triển khu trung tâm công nghệ tài chính).

Giai đoạn 2027 - 2030, bố trí khu đất có diện tích 62ha tại phường An Hải mới để phát triển khu phố tài chính An Đồn. Bố trí khu vực lấn biển vịnh Đà Nẵng có quy mô gần 1.500ha, trong đó, sử dụng 350ha để xây dựng phát triển các khu phức hợp văn phòng của các ngân hàng, bảo hiểm, văn phòng khu vực của các tập đoàn quốc tế, v.v… nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính thương mại, kết nối phát triển với Khu thương mại tự do Đà Nẵng…