Công phá mỏ sâu giữa muôn trùng thách thức, "trận địa dưới lòng đất" khẳng định bản lĩnh trụ cột ngành

Kết quả tích cực của Than Vàng Danh

Công ty của phần than Vàng Danh là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Năm 2025, TKV giao cho Công ty CP Than Vàng Danh kế hoạch khai thác 3,7 triệu tấn than nguyên khai – mức sản lượng cao nhất trong khối các đơn vị khai thác than hầm lò của Tập đoàn , cùng 100.000 tấn than lộ vỉa.

Ngay từ đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức như điều kiện địa chất ngày càng phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao, cùng với khó khăn trong triển khai một số dự án do vướng mắc pháp lý, Than Vàng Danh vẫn nỗ lực bứt phá, hoàn thành vượt tiến độ nhiều chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, theo báo cáo của Than Vàng Danh, 6 tháng đầu năm 2025, ước tính công ty khai thác đạt hơn 1,91 triệu tấn than, bằng 53,1% kế hoạch điều hành.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ than của công ty đạt 1,83 triệu tấn, bằng 48,9% kế hoạch năm. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty hoàn thành khối lượng đào lò trên 20.500m, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Đây là chỉ tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đà cho việc duy trì nhịp độ sản xuất ổn định và mở rộng năng lực khai thác trong những năm tiếp theo.

Hoạt động sản xuất ổn định giúp công ty đạt mức doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 3.416 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 21,8 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,5% kế hoạch năm.

Cùng với việc duy trì sản xuất ổn định, Than Vàng Danh cũng tập trung đẩy mạnh đầu tư vào các dự án trọng điểm nhằm đảm bảo năng lực khai thác lâu dài.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty triển khai 7 dự án đầu tư lớn, tập trung vào các hạng mục quan trọng như: Hệ thống vận tải tự động trong hầm lò, thiết bị khai thác và đào lò hiện đại, máy combai, hệ thống điều hành mỏ tự động hóa, thiết bị thông gió, xử lý nước thải và giám sát khí mỏ.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều gói thầu đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, số còn lại đang được lắp đặt, chạy thử đúng tiến độ. Riêng dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 đã hoàn tất 8/10 gói thầu, công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ 2 gói còn lại để sớm đưa toàn bộ vào vận hành đồng bộ.

Vẫn còn nhiều thách thức

Mặc dù ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, Than Vàng Danh vẫn đang phải đối mặt với không ít thách thức. Trong đó, đáng kể nhất là những vướng mắc về thủ tục đầu tư và điều kiện địa chất ngày càng phức tạp. Đây là hai yếu tố then chốt có thể tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án cũng như hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Báo Quảng Ninh dẫn lời ông Hồ Quốc, Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh cho biết, hiện một số dự án khai thác mới – điển hình là lò chợ V4-V8a – dù đã hoàn tất hồ sơ trình từ tháng 6/2023 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép do quá trình thẩm định và phê duyệt kéo dài từ phía cơ quan chức năng.

Việc chậm trễ này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các mỏ mới, từ đó gây khó khăn cho mục tiêu nâng cao sản lượng và ổn định hoạt động sản xuất trong thời gian tới.

Cùng với đó, việc xác định trữ lượng khoáng sản tại một số khu vực mỏ cũ cũng gặp nhiều trở ngại. Điều này gây khó khăn trong thiết kế lò chợ và xây dựng phương án khai thác tối ưu.

Trước những khó khăn hiện tại, Than Vàng Danh đang chủ động rà soát, điều chỉnh toàn bộ thiết kế kỹ thuật để phù hợp hơn với thực tế địa chất và điều kiện thi công. Song song đó, công ty cũng tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và các giải pháp tự động hóa vào quy trình sản xuất, nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn trong khai thác.

Công ty xác định việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là giải pháp cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu cơ giới hóa, hiện đại hóa toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ trong quý 1/2025, công ty đã xét duyệt công nhận 68/75 sáng kiến tập trung vào các nhóm giải pháp thiết thực: Cải tiến thiết bị, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao tuổi thọ dụng cụ và cải thiện điều kiện lao động. Những sáng kiến này góp phần giúp công ty đạt được những thành tựu tích cực trong nửa đầu năm 2025.