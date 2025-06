Đồng Nai báo cáo đề án chưa từng có tại siêu dự án hạ tầng hơn 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Phối cảnh sân bay Long Thành

Mới đây, tại hội nghị giao ban về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh diễn ra vào ngày 10/6, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai Trương Thị Hương Bình cho biết, Sở Tài chính và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thống nhất trình Đề án chung xây dựng khu thương mại tự do bao gồm khu vực trong và ngoài sân bay Long Thành , để đề xuất báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Đồng Nai đã triển khai lập Đề án xây dựng khu thương mại tự do phức hợp, nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của Sân bay Long Thành, Cảng Phước An và các khu công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, làm việc với tỉnh Đồng Nai, ACV cho biết cũng đang xây dựng Đề án xây dựng khu thương mại tự do bên trong sân bay Long Thành.

Vì vậy, hai bên đã thống nhất phương án để tỉnh Đồng Nai báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án chung xây dựng khu thương mại tự do tại khu vực trong và ngoài Sân bay Long Thành.

Đồng Nai là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Với lợi thế liền kề TP.HCM, kết nối thuận tiện với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, tỉnh Đồng Nai là cầu nối quan trọng giữa các trung tâm công nghiệp và khu vực Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế.

"Việc nghiên cứu xây dựng đề án Khu thương mại tự do gắn với sân bay Long Thành và Cảng Phước An để phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế, phù hợp với lợi thế vị trí địa lý chiến lược, lợi thế về ngành nghề, định hướng phát triển của Đồng Nai và của vùng Đông Nam bộ", ông Đặng Minh Đức, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết.

Theo kế hoạch của Đồng Nai, Khu thương mại tự do dự kiến gồm các phân khu chức năng sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ – tài chính, kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Khu thương mại tự do tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ được triển khai tại nhiều vị trí chiến lược, với tổng diện tích khoảng 8.000 ha. Trong đó bao gồm: Khu Logistics cạnh sân bay Long Thành, Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu đổi mới sáng tạo tại huyện Long Thành (hơn 1.400 ha); Khu công nghiệp Bàu Cạn – Tân Hiệp (hơn 2.600 ha); Khu công nghiệp Xuân Quế – Sông Nhạn (gần 3.600 ha); và Khu cảng, hậu cần Cảng Phước An (hơn 360 ha).

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: baochinhphu

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD.

Dự án này được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026, với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 2 của dự án triển khai từ năm 2028 - 2032, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm.

Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau năm 2035, đưa công suất của sân bay lên 100 triệu lượt khách/năm và giúp sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn nhất ở Việt Nam.