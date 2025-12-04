Tập đoàn Sơn Hải quyết làm một trong những tuyến đường đẹp nhất khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Mới đây, trên fanpage Tập đoàn Sơn Hải đã đăng tải thông tin cho biết Tập đoàn Sơn Hải đã được tỉnh Lâm Đồng lựa chọn làm Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư.

Đồng thời thể hiện quyết tâm làm một trong những tuyến đường đẹp nhất khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.﻿

Dự án được xây dựng tại phường 1 - Bảo Lộc, hường 2 - Bảo Lộc và các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2 (thuộc tỉnh Lâm Đồng) và các xã Phú Lâm, Nam Cát Tiên (thuộc tỉnh Đồng Nai). ﻿

Chiều dài tuyến khoảng 65,88km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11,91km và địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 53,97km.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. ﻿﻿Loại hợp đồng là hợp đồng BOT. Tổng mức đầu tư (không bao gồm chi phí Tiểu dự án giải phóng mặt bằng sử dụng vốn Nhà nước; đã bao gồm lãi vay, sau khi trừ đi giá trị giảm giá phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng)là 1 4.475 tỷ đồng. Nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn nhà nước hỗ trợ.﻿

Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ, công trình cấp I. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường cao tốc cấp 80 với vận tốc thiết kế Vtk=80km/h. Thời hạn sử dụng công trình chính theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.﻿

Quy mô mặt cắt ngang ﻿giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 22m, Vtk = 80km/h. Giai đoạn phân kỳ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 17m có bố trí dừng xe khẩn cấp không liên tục. Tại các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao, nút giao liên thông, một số công trình cầu trên đường cao tốc thiết kế mặt cắt ngang theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng Bnền = 22m nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của dự án.﻿

Các công trình phục vụ khai thác, vận hành cao tốc gồm Trung tâm điều hành hệ thống giao thông thông minh, Trạm thu phí, Trạm cứu hộ cứu nạn, Trạm dừng nghỉ, công trình kiểm soát tải trọng xe... được bố trí đảm bảo đồng bộ, hiệu quả theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.﻿

Thời gian xây dựng công trình và hệ thống cơ sở hạ tầng là 25 tháng (thời gian hoàn thành xây dựng: ngày 31/12/2027). Thời gian vận hành, kinh doanh là 23 năm 9 tháng.