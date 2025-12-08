Tập đoàn Sơn Hải “ẵm” hơn 100 tỷ đồng tiền thưởng nhờ thi công thần tốc đoạn tuyến cao tốc 11.800 tỷ đồng ở Việt Nam

Tập đoàn Sơn Hải dự kiến nhận hơn 100,8 tỷ đồng tiền thưởng nhờ hoàn thành sớm gói thầu XL02 tại dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Gói thầu do liên danh Sơn Hải – Vinaconex thi công đã bàn giao từ ngày 18/4/2025, rút ngắn khoảng 190 ngày so với tiến độ trong hợp đồng.

Theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị thưởng cho gói thầu là hơn 146,6 tỷ đồng, trong đó Sơn Hải nhận phần lớn với hơn 100,8 tỷ đồng; Vinaconex được đề xuất thưởng hơn 45,8 tỷ đồng.

Thông tin trên được nêu trong văn bản Bộ Xây dựng gửi Bộ Tài chính về việc đề xuất thưởng cho các công trình tại Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo rà soát của cơ quan này, trong danh mục 15 dự án và dự án thành phần thuộc Nghị định 15/2023, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản của 4 dự án với tổng cộng 16 dự án thành phần.

Tại dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang, gói thầu XL01 cũng vượt tiến độ. Gói XL01 có hai đoạn tuyến: đoạn 39,5 km rút ngắn 255 ngày và đoạn 13 km rút ngắn 93 ngày. Giá trị thưởng sẽ được xác định khi hoàn tất thủ tục bàn giao.

Đến nay, đã có 6 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 hoàn thành gồm: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ và Vân Phong – Nha Trang. Các dự án, dự án thành phần còn lại đang triển khai thi công.

Theo báo cáo, đề xuất của các chủ đầu tư, đến nay, có 1 dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đã thực hiện thưởng hợp đồng.

Tại dự án này, hai gói thầu xây lắp đều rút ngắn tiến độ đáng kể. Gói 11-XL rút ngắn 158 ngày và được thưởng tổng cộng gần 127 tỷ đồng, trong đó Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường nhận hơn 94 tỷ, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và CTCP 471 mỗi đơn vị được thưởng hơn 16 tỷ. Gói 12-XL rút ngắn 198 ngày, được thưởng gần 128 tỷ đồng, trong đó Xuân Trường nhận hơn 115 tỷ và CTCP Xây lắp 368 nhận hơn 12 tỷ đồng.

Dự kiến, việc công bố thưởng hợp đồng cho các nhà thầu sẽ được thực hiện vào ngày 19/12 tới đây tại các điểm cầu.

Dự án thành phần đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuốc cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng chiều dài 83,35 km; điểm đầu (Km285+000) kết nối đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã, thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối (Km368+350) kết nối với điểm đầu Dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Tổng mức đầu tư hơn 11.80 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội, gồm 2 gói thầu xây lắp. Tại gói XL02, Tập đoàn Sơn Hải thi công đoạn Km345+620 – Km368+350 cùng 8 cầu, dài hơn 22 km, với giá trị gần 2.300 tỷ đồng. Để bảo đảm tiến độ, ông Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho biết trên VGP rằng: Đơn vị đã tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên Tết với hơn 700 công nhân làm việc 24/7. Đơn vị cũng áp dụng thiết bị hiện đại như máy đúc dải phân cách Power Curber 5700-D của Mỹ, cho phép tạo dải bê tông liền mạch, đồng đều và nhanh hơn, đồng thời thi công được nhiều hạng mục như bó vỉa, rãnh thoát nước hay mặt đường bê tông xi măng. Nhờ tối ưu mặt bằng, vật liệu, công nghệ và nhân lực, Tập đoàn Sơn Hải đã đưa gói thầu XL02 về đích sớm 190 ngày so với hợp đồng.



