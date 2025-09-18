Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đang sản xuất nhiều loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại - đó là T-90M "Proryv" mới nhất, T-72B3M được hiện đại hóa toàn diện và xe tăng turbine khí T-80BVM. Những cỗ chiến xa này đang được sử dụng tích cực trên chiến trường và đã chứng minh được độ tin cậy và hiệu quả.

Xe tăng Nga nổi bật với hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và thiết bị ngắm bắn hiện đại. Chúng thể hiện khả năng sống sót cao, chịu được nhiều đòn tấn công từ vũ khí chống tăng. Như truyền thống thiết kế xe tăng của Nga, những phương tiện này dễ sửa chữa, cho phép chúng được đưa vào sử dụng nhiều lần.

Đại diện Rostec nhấn mạnh rằng các nhà phát triển nước ngoài thường xuyên vay mượn giải pháp kỹ thuật của Nga.

Ví dụ kỹ sư Pháp đã triển khai hệ thống nạp đạn tự động và thiết kế nhỏ gọn trên xe tăng Leclerc. Quân đội Mỹ đã trang bị cho xe tăng Abrams lớp giáp phản ứng nổ, các nhà thiết kế Israel triển khai hệ thống phòng vệ chủ động.

Bên cạnh đó, hiện tại Mỹ đang phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái tương tự loại từng được thử nghiệm trên xe bọc thép Nga. Các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đang áp dụng các giải pháp trực quan dựa trên kinh nghiệm thu được.

Tập đoàn Rostec khẳng định xe tăng Nga luôn dẫn đầu xu thế toàn cầu.

Đại diện tập đoàn Rostec khẳng định: "Xe tăng Nga đang mở ra xu hướng cho xe bọc thép hạng nặng trên toàn thế giới... Tuy nhiên 'bí mật' chính vẫn còn ẩn giấu bên trong".

"Xe tăng Nga là sự kết hợp độc đáo giữa các đặc tính kỹ thuật, sự xuất sắc về công nghệ và sản xuất, tính linh hoạt trong vận hành, tính công thái học và khả năng thích ứng với các điều kiện thay đổi. Tất cả những điều này kết hợp với truyền thống tư duy thiết kế nội địa, không thể sao chép".

Hơn nữa, xe tăng Nga vẫn là phương tiện duy nhất trên thế giới được trang bị hệ thống vũ khí dẫn đường đầy đủ chức năng - tên lửa có thể bắn từ pháo chính, điều này mang lại lợi thế về tầm bắn trực tiếp.

Khả năng tương tác với máy bay không người lái của xe tăng cũng đặc biệt đáng chú ý: nhờ khả năng điều chỉnh hỏa lực trên không, việc nhắm mục tiêu thường chỉ cần một hoặc hai phát bắn.

Kinh nghiệm toàn cầu khẳng định xe tăng Nga tiếp tục là một trong những chuẩn mực công nghệ quan trọng của ngành.

Sự kết hợp giữa hỏa lực, khả năng sống sót, dễ dàng bảo trì và các giải pháp bảo vệ tiên tiến cho phép chúng tiếp tục là chuẩn mực cho xe bọc thép hạng nặng và ảnh hưởng đến định hướng phát triển toàn cầu.