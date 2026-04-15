Đại diện Raytheon cho biết, một nhà máy sản xuất mới tại Đức đang được lên kế hoạch như một yếu tố then chốt để hỗ trợ thỏa thuận này. Bước đi trên sẽ đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng và góp phần bổ sung kho dự trữ tên lửa đánh chặn cho Ukraine.

Cơ sở này được vận hành bởi MBDA Deutschland thông qua liên doanh COMLOG được thành lập giữa Raytheon và MBDA Deutschland.

“Raytheon đang tập trung vào việc tối đa hóa năng lực sản xuất và đảm bảo nguồn cung ổn định, đáng tin cậy, để chế tạo những tên lửa đánh chặn đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu cho Mỹ và các đồng minh như Ukraine.

Đây đều là những quốc gia đang dựa vào Patriot để bảo vệ công dân, cơ sở hạ tầng và chủ quyền của họ”, Chủ tịch Tập đoàn Raytheon - ông Phil Jasper cho biết.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất động cơ mới cho tên lửa GEM-T.

Năng lực sản xuất mới này trở nên cần thiết vì MBDA đã ký nhiều hợp đồng trong 12 tháng qua để sản xuất và cung cấp tới 1.000 tên lửa Patriot GEM-T theo sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu do Đức, Hà Lan, Romania, Tây Ban Nha và Thụy Điển khởi xướng.

Patriot GEM-T là một tên lửa đánh chặn thuộc dòng Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) được thiết kế để đối phó với mọi mối đe dọa trên không.

Hệ thống Patriot là nền tảng phòng không của 19 quốc gia và tiếp tục chứng minh hiệu quả trên chiến trường Ukraine, khi bắn hạ các tên lửa hiện đại của Nga.

Trước đó xuất hiện thông tin cho biết Đức sẽ tài trợ hợp đồng giữa Ukraine và Tập đoàn Raytheon của Mỹ về việc cung cấp vài trăm tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot.

Thỏa thuận tương ứng đã được ký kết trong các cuộc tham vấn giữa 2 Chính phủ Đức và Ukraine tại Berlin.

Bên cạnh đó, một hợp đồng cũng đã đạt được với công ty Diehl Defence của Đức để cung cấp thêm các bệ phóng cho hệ thống phòng không IRIS-T.

"Dự án này cũng được Đức tài trợ và sẽ cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các thành phố lớn tại Ukraine", báo cáo cho biết.