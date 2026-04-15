Tập đoàn Raytheon nhận 3,7 tỷ USD để sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine

Tập đoàn Raytheon đã ký hợp đồng trị giá 3,7 tỷ USD để cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn Patriot GEM-T.

Đại diện Raytheon cho biết, một nhà máy sản xuất mới tại Đức đang được lên kế hoạch như một yếu tố then chốt để hỗ trợ thỏa thuận này. Bước đi trên sẽ đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng và góp phần bổ sung kho dự trữ tên lửa đánh chặn cho Ukraine.

Cơ sở này được vận hành bởi MBDA Deutschland thông qua liên doanh COMLOG được thành lập giữa Raytheon và MBDA Deutschland.

“Raytheon đang tập trung vào việc tối đa hóa năng lực sản xuất và đảm bảo nguồn cung ổn định, đáng tin cậy, để chế tạo những tên lửa đánh chặn đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu cho Mỹ và các đồng minh như Ukraine.

Đây đều là những quốc gia đang dựa vào Patriot để bảo vệ công dân, cơ sở hạ tầng và chủ quyền của họ”, Chủ tịch Tập đoàn Raytheon - ông Phil Jasper cho biết.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất động cơ mới cho tên lửa GEM-T.

Năng lực sản xuất mới này trở nên cần thiết vì MBDA đã ký nhiều hợp đồng trong 12 tháng qua để sản xuất và cung cấp tới 1.000 tên lửa Patriot GEM-T theo sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu do Đức, Hà Lan, Romania, Tây Ban Nha và Thụy Điển khởi xướng.

Patriot GEM-T là một tên lửa đánh chặn thuộc dòng Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) được thiết kế để đối phó với mọi mối đe dọa trên không.

Hệ thống Patriot là nền tảng phòng không của 19 quốc gia và tiếp tục chứng minh hiệu quả trên chiến trường Ukraine, khi bắn hạ các tên lửa hiện đại của Nga.

Trước đó xuất hiện thông tin cho biết Đức sẽ tài trợ hợp đồng giữa Ukraine và Tập đoàn Raytheon của Mỹ về việc cung cấp vài trăm tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot.

Thỏa thuận tương ứng đã được ký kết trong các cuộc tham vấn giữa 2 Chính phủ Đức và Ukraine tại Berlin.

Bên cạnh đó, một hợp đồng cũng đã đạt được với công ty Diehl Defence của Đức để cung cấp thêm các bệ phóng cho hệ thống phòng không IRIS-T.

"Dự án này cũng được Đức tài trợ và sẽ cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các thành phố lớn tại Ukraine", báo cáo cho biết.

Theo Militarnyi
Trung Quốc tạo ra "cơn lốc" trên đường ray, ghi nhận tốc độ tối đa đáng kinh ngạc
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
