Trung Quốc tạo ra "cơn lốc" trên đường ray, ghi nhận tốc độ tối đa đáng kinh ngạc

"Cơn lốc" trên đường ray: Cột mốc 385km/h

Tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Thập Yển của Trung Quốc đã bắt đầu chạy thử nghiệm, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc khai trương tuyến đường này. Trong đợt chạy thử nghiệm này, các đoàn tàu kiểm tra đã đạt đến vận tốc tối đa 385km/h, vượt qua định mức thiết kế tiêu chuẩn 10% để đảm bảo hệ số an toàn và hiệu suất vận hành tối ưu.

Trong quá trình thử nghiệm, đoàn tàu kiểm tra, được trang bị hàng chục cảm biến, camera và hệ thống giám sát độ chính xác cao, đã thu thập dữ liệu thời gian thực về hình dạng đường ray, tương tác giữa cần lấy điện và dây dẫn trên cao, cũng như chất lượng tín hiệu liên lạc. Các thử nghiệm nhằm mục đích đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của tất cả các hệ thống trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Quá trình thử nghiệm tích hợp là một quy trình kỹ thuật khắt khe, bao gồm việc tinh chỉnh hệ thống cung cấp điện, mạng lưới thông tin liên lạc, tín hiệu và các thiết bị giám sát thảm họa. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo mọi thành phần của hệ thống đường sắt hoạt động đồng bộ hoàn hảo trước khi chính thức đưa vào khai thác thương mại.

Việc đạt được vận tốc này trên thực địa chứng minh sự vượt trội của công nghệ hạ tầng đường sắt Trung Quốc. Không chỉ đơn thuần là tốc độ, đây là sự kiểm chứng khả năng chịu tải của nền đường và độ ổn định của hệ thống điện trên không trong điều kiện vận hành cực hạn.

Kỳ quan kỹ thuật xuyên lòng núi rừng

Tuyến Tây An - Thập Yển không chỉ gây ấn tượng bởi con số vận tốc. Với tổng chiều dài 255,7 km, đây là một trong những dự án có độ phức tạp về địa chất hàng đầu. Tuyến đường được thiết kế với tốc độ mục tiêu 350km/h, rút ngắn thời gian di chuyển từ Tây An đến Thập Yển xuống chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ.

Địa hình mà tuyến đường này đi qua chủ yếu là vùng núi cao và thung lũng sâu của dãy Tần Lĩnh – "sống lưng" địa lý của Trung Quốc. Điều này đòi hỏi các kỹ sư phải thiết lập một hệ thống cầu và hầm xuyên suốt. Theo số liệu kỹ thuật, tỷ lệ cầu và hầm trên toàn tuyến chiếm một con số áp đảo, cho thấy nỗ lực của đơn vị thi công trong việc san phẳng những rào cản tự nhiên để tạo ra một lộ trình thẳng và phẳng nhất có thể.

Đặc biệt, đoạn chạy qua tỉnh Thiểm Tây dài 169,4 km, bao gồm việc xây dựng các ga chiến lược như Ga Tây An Đông, Lam Điền, Thương Châu Tây, Thương Nam Tây. Mỗi nhà ga không chỉ là điểm dừng chân mà còn được thiết kế như một nút thắt giao thông đa phương thức, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng mới cho các địa phương vùng sâu.

Mắt xích vàng kết nối hai vùng kinh tế lớn

Ý nghĩa kinh tế của tuyến HSR Tây An - Thập Yển vượt xa khỏi ranh giới của hai thành phố. Sau khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển giữa Tây An và Thạch Dương sẽ giảm xuống còn khoảng một giờ. Hành trình từ Tây An đến Tương Dương dự kiến sẽ mất khoảng 2 giờ, trong khi các chuyến đi đến Vũ Hán sẽ mất khoảng 3 giờ.

Tuyến đường sắt mới này dự kiến sẽ tiếp tục nâng cao mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thiểm Tây và các khu vực kinh tế trọng điểm như Đồng bằng sông Dương Tử và Đồng bằng sông Châu Giang, đồng thời tăng cường liên kết giữa cụm đô thị Quan Trung và vùng trung lưu sông Dương Tử. Tuyến đường cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ công cuộc hồi sinh nông thôn ở vùng núi Tần Ba và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dọc theo tuyến đường.

Việc rút ngắn thời gian di chuyển không chỉ thúc đẩy du lịch – vốn là thế mạnh của cả hai đầu tuyến – mà còn mở ra cơ hội hợp tác công nghiệp sâu rộng. Các doanh nghiệp tại Tây An có thể dễ dàng tiếp cận chuỗi cung ứng công nghiệp nặng tại Hồ Bắc và ngược lại, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bổ trợ lẫn nhau.

Tương lai của mạng lưới đường sắt cao tốc xuyên quốc gia

Dự án Tây An - Thập Yển là một phần quan trọng trong mạng lưới đường sắt cao tốc "Tám dọc, Tám ngang" của Trung Quốc. Sự hoàn thiện của tuyến đường này sẽ củng cố vị thế của Tây An như một trung tâm giao thông quốc gia, đồng thời giảm tải đáng kể cho các tuyến đường sắt truyền thống vốn đã quá tải.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các đợt chạy thử nghiệm và kiểm tra an toàn cuối cùng, tuyến đường sẽ chính thức thông xe. Đây sẽ là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt mới: khoảng cách giữa miền Trung và miền Tây Bắc không còn được đo bằng km, mà được đo bằng những phút di chuyển êm ái trên đường ray.

Tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Thập Yển với những thử nghiệm thành công ở tốc độ 385km/h không chỉ là niềm tự hào về kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho chiến lược phát triển hạ tầng đi trước một bước của Trung Quốc. Khi những chuyến tàu chính thức lăn bánh, chúng sẽ chở theo kỳ vọng về một kỷ nguyên liên kết vùng chặt chẽ, tạo đà cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực nội địa quốc gia này.