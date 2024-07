Tập đoàn pin xe điện Trung Quốc muốn làm nhà máy 300 triệu USD ở Bắc Giang: Cung cấp pin cho Volkswagen và Volvo, doanh thu hàng tỷ USD

Một trong số những nhà sản xuất pin xe điện hàng đầu thế giới là Sunwoda đang có dự định đầu tư khoảng 300 triệu USD vào Bắc Giang với mong muốn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Sunwoda là doanh nghiệp của Trung Quốc có trụ sở tại Thẩm Quyến, chuyên sản xuất pin lithium và các sản phẩm liên quan. Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động sản xuất một số loại sản phẩm chủ lực như pin 3C dùng cho điện thoại di động và laptop, pin xe điện, dịch vụ lưu trữ năng lượng, thiết bị thông minh…

Bên cạnh trụ sở chính tại Trung Quốc, Sunwoda đã đặt nhà máy sản xuất tại các nước đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Hungary và thành lập nhiều chi nhánh khác tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… với 42.000 nhân viên đang làm việc cho hãng.

Trải qua hơn 20 năm phát triển, doanh nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu như đứng thứ 37 trong danh sách 500 doanh nghiệp năng lượng mới toàn cầu, lọt vào bảng xếp hạng 500 công ty tư nhân của Trung Quốc…

Sunwoda có mặt ở rất nhiều thành phố và quốc gia trên toàn cầu, hợp tác với nhiều hãng xe và công nghệ lớn nhỏ (Ảnh: Sunwoda)

Sunwoda liên tục cải tiến và nâng cấp chất lượng sản phẩm của mình nhằm đáp ứng được sự đòi hỏi khắt khe từ các khách hàng, thể hiện qua việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp. Theo báo cáo thường niên của Sunwoda năm 2023, công ty dành khoảng 2,7 tỷ RMB (tương đương hơn 370 triệu USD) cho chi phí R&D – gần tương đương với năm trước đó. Nhờ đó mà các sản phẩm của Sunwoda, bao gồm pin dành cho điện thoại thông minh và xe điện, được đánh giá là có chất lượng vượt trội.



Đặc biệt, Sunwoda được đánh giá là nhà sản xuất hàng đầu ( Tier 1 ) trong lĩnh vực pin xe điện bởi Benchmark Mineral Intelligence – công ty chuyên về tư vấn nguyên liệu thô của Anh dựa trên nhiều khía cạnh như chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế, kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp ô tô và khả năng cung cấp sản phẩm toàn cầu…

Nhiều khách hàng lớn của công ty như Xiaomi, Vivo, Geely, Dongfeng-Nissan… đánh giá cao chất lượng sản phẩm và duy trì mối quan hệ lâu năm với Sunwoda. Sunwoda cũng bắt đầu nhận được sự tin tưởng từ Volkswagen và Volvo khi cung cấp pin xe điện cho hai hãng này từ cuối năm 2022.

Một sản phẩm nổi bật của Sunwoda trong thời gian vừa qua (Ảnh: Sunwoda)

Năm 2023, do bị ảnh hưởng bởi sự chậm lại của ngành sản xuất xe điện cùng khó khăn của kinh tế toàn cầu, Sunwoda đạt doanh thu 47,8 tỷ RMB (6,5 tỷ USD) – giảm 8,24% so với năm 2022 song vẫn cao hơn 28% so với năm 2021.



Sự sụt giảm trong hai mảng kinh doanh chính là pin tiêu dùng và xe điện đã làm cho tổng doanh thu của doanh nghiệp thấp hơn; song lĩnh vực dịch vụ lưu trữ năng lượng lại có bước nhảy vọt. Cùng năm, lợi nhuận sau thuế của Sunwoda đạt 1,07 tỷ RMB (147 triệu USD), tăng trưởng nhẹ 0,77% so với năm ngoái.

Doanh thu của Sunwoda trong năm 2023 có phần sụt giảm do sự chậm lại của ngành xe điện (Ảnh: Sunwoda)

Tại Việt Nam, công ty đã mở nhà máy sản xuất từ giữa năm 2023 tại KCN Vân Trung, Bắc Giang với số vốn đăng ký 4 triệu USD, ngành nghề chính là gia công và lắp ráp các sản phẩm pin dành cho tai nghe, điện thoại, máy tính…



Sunwoda dự kiến việc đầu tư thêm 300 triệu USD vào nhà máy ở KCN Yên Lư sẽ đem lại công việc cho khoảng 5 nghìn lao động tại địa phương, với doanh thu hàng năm tạo ra có thể lên tới 1 tỷ USD.

Trong buổi làm việc với doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, bao gồm cả việc đưa Sunwoda vào danh sách cấp điện đặc biệt gửi tới EVN, nhằm giúp doanh nghiệp có thể triển khai được dự án. Trong buổi làm việc, Sunwoda cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc đầu tư với Capella Land – chủ đầu tư cơ sở hạ tầng tại KCN Yên Lư.