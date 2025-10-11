Tập đoàn của Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chính thức được giao nghiên cứu phát triển tuyến Metro số 4

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Sovico.

Chiều 10/10 diễn ra phiên họp cấp cao Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025), Ban IV chủ trì tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ trao văn bản giữa Tập đoàn Sovico và UBND TP.HCM hợp tác nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt đô thị - Metro số 4.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Tập đoàn Sovico – cổ đông sáng lập của Vietjet Air – đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM, đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4.

Theo đề xuất, tuyến metro số 4 có lộ trình dự kiến đi qua các khu vực Đông Thạnh (Hóc Môn) – Thạnh Xuân – Hà Huy Giáp – Nguyễn Oanh – Nguyễn Kiệm – sân bay Tân Sơn Nhất (ga T1, T2) – Trường Sơn – Nguyễn Văn Trỗi – kênh Nhiêu Lộc – Hai Bà Trưng – Pasteur – Bến Thành – Nguyễn Thái Học – Tôn Đản – Nguyễn Hữu Thọ, và sau khi vượt Vành đai 3, tuyến sẽ kéo dài đến Khu đô thị Hiệp Phước.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 47,3 km, trong đó hơn 25 km đi ngầm và gần 22 km trên cao, với 37 nhà ga (gồm 21 ga ngầm và 16 ga trên cao), cùng 2 depot đặt tại Đông Thạnh và Hiệp Phước. Tổng mức đầu tư chưa được công bố.

Sovico cho biết, nếu được chấp thuận tiếp cận và nghiên cứu, tập đoàn sẽ thành lập pháp nhân riêng để triển khai dự án, đồng thời phối hợp với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực tài chính, quy hoạch, kiến trúc và giao thông nhằm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Tập đoàn cũng khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính, nhân sự và đối tác thi công – vận hành để dự án có thể được triển khai và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

Sovico Group là doanh nghiệp hoạt động đa ngành dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo. Trong văn bản gửi thành phố, Sovico giới thiệu tổng tài sản đạt hơn 187.000 tỷ đồng, quy mô 40.000 nhân sự, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hàng không, bất động sản, công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp này đồng thời là cổ đông sáng lập Vietjet Air và cổ đông lớn của HDBank.



