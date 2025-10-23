"Táo" Tự Long sắp livestream bán gạo ngon nhất thế giới

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025 diễn ra tại Hà Nội, lần đầu tiên Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức phiên livestream kết nối tiêu thụ cho sản phẩm Gạo ST25 với sự tham gia của NSND Tự Long, MC Mai Phương cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.



NSND Tự Long nhiều năm được khán giả truyền hình nhớ đến với vai táo quân

Phiên livestream chính sẽ diễn ra từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 25-10 trên kênh Tiktok Hello Vietnam, với tâm điểm là gạo ST25 - giống gạo từng đạt danh hiệu "ngon nhất thế giới".

Trong chương trình, ba thương hiệu gạo được giới thiệu và bán gồm ST25 Lúa Tôm, ST25 Ruộng Rươi và Gạo Điện Biên gặt non.

Người tiêu dùng theo dõi có cơ hội mua hàng với mức giá ưu đãi đặc biệt, đáng chú ý, chương trình không giới hạn số lượng mua và miễn phí vận chuyển toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm gạo Việt chất lượng cao với mức giá hấp dẫn.

Ban tổ chức lựa chọn gạo ST25 làm sản phẩm chính trong phiên livestream, không chỉ bởi chất lượng đã được khẳng định, mà còn vì đây là biểu tượng cho niềm tự hào của nông sản Việt.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, với sự dẫn dắt dí dỏm của NSND Tự Long, gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, gần gũi với khán giả cả nước cùng nét duyên ngọt ngào của MC Mai Phương, chương trình hứa hẹn mang đến không khí giao lưu sôi nổi, vừa giải trí vừa bổ ích.

"Livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số"- Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh chia sẻ. "Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25 - niềm tự hào của gạo Việt mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước" - ông nhấn mạnh.

NSND Tự Long đã trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả, đặc biệt với chương trình "Táo Quân", NSND Tự Long đã tham gia nhiều vai ghi dấu ấn như táo xã hội, táo thoát nước, táo văn hóa - giáo dục, táo thể thao, táo giao thông…