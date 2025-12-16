Tiêm kích F-35A được triển khai đến Puerto Rico.

Thêm lựa chọn

Tờ báo cho biết: "Quân đội Mỹ đang điều thêm vũ khí và binh lính đến khu vực Caribe, tạo cho Tổng thống Trump những lựa chọn mới mạnh mẽ để leo thang áp lực lên nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và có khả năng ép ông ấy rời nhiệm sở".

Theo bài báo, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35A, máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler, trực thăng Sikorsky HH-60W và máy bay Lockheed HC-130J được thiết kế cho các hoạt động cứu hộ đã được triển khai đến Puerto Rico.

Hơn nữa, các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ được thiết kế để tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom trên không cũng vừa được triển khai đến Cộng hòa Dominica.

Theo các nhà phân tích quân sự được tờ Wall Street Journal phỏng vấn, việc tái triển khai trang thiết bị cho thấy ý định tiến hành các hoạt động chiến đấu của Washington.

Nếu Mỹ leo thang, kịch bản khả dĩ nhất là các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất. Điều này có thể bắt đầu bằng các hoạt động trên không gian mạng và gây nhiễu thông tin liên lạc vệ tinh.

Điều này là cần thiết để tước bỏ khả năng sử dụng hệ thống phòng không của Lực lượng vũ trang Venezuela. Bài báo nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể sẵn sàng được tiến hành để chuẩn bị cho chiến trường.

Các nhân viên cảng Venezuela nói với tờ báo rằng chính quyền địa phương đã cảnh báo họ về nguy cơ cao bị Mỹ tấn công.

Một nhân viên sân bay ở Valencia phía bắc Venezuela cho biết pháo phòng không đã được triển khai gần đường băng và các nhà kho. Hơn nữa, ông nói, hơn 80% chuyến bay đã bị hủy trong hai tuần qua.

Tình hình leo thang ở vùng Caribe

Trong vài tháng qua, Mỹ đã nhiều lần sử dụng quân đội để phá hủy các tàu bị cáo buộc chở ma túy. Washington tuyên bố các hoạt động này được thực hiện để chống lại tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy.

Điều này đã làm căng thẳng đáng kể quan hệ song phương. Nhà Trắng đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại nước cộng hòa này để gây bất ổn cho chính phủ của ông Nicolas Maduro. Có cáo buộc rằng tổng thống Venezuela đang sử dụng các tổ chức khủng bố để buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Các hãng tin dẫn lời các quan chức Mỹ, đưa tin rằng Mỹ đang chuẩn bị bắt đầu một giai đoạn hoạt động mới chống lại Venezuela, bao gồm cả khả năng lật đổ ông Maduro.

Đầu tháng 12, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson thừa nhận rằng Mỹ đang xây dựng kế hoạch cho tình huống bất trắc này, nhấn mạnh rằng các quyết định về những hành động như vậy thuộc về Tổng tư lệnh Trump.

Bà thư ký cũng khẳng định rằng việc sử dụng lực lượng quân sự đang được tiến hành là phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chính ông Trump đã tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng tấn công những kẻ buôn bán ma túy không chỉ trên biển mà còn trên đất liền.