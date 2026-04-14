Tăng trưởng 50% với hơn 200 trạm sạc trong 2 tháng, Walmart đang “đánh úp” Tesla

Trong khi cuộc đua xe điện tại Mỹ ngày càng nóng lên, một cái tên ngoài ngành ô tô lại đang tạo ra bước đi đáng chú ý: Walmart.

Chỉ trong vòng 2 tháng, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới đã mở rộng mạng lưới trạm sạc nhanh DC thêm 50%, nâng tổng số lên hơn 200 trạm và hàng trăm cổng sạc.

Đây là tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong lĩnh vực hạ tầng xe điện vốn đòi hỏi chi phí và thời gian lớn. Động thái này không chỉ cho thấy tham vọng mới của Walmart, mà còn phản ánh một xu hướng rộng hơn: hạ tầng sạc đang trở thành “mặt trận” cạnh tranh mới trong thị trường xe điện.

Tăng tốc﻿

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhiên liệu Thay thế của Bộ Năng lượng Mỹ, Walmart hiện vận hành 31 trạm sạc nhanh DC, với tổng cộng 224 đầu nối công suất cao. Tất cả đều sử dụng bộ sạc 400 kW từ các nhà cung cấp như Alpitronic và ABB, hỗ trợ cả chuẩn NACS và CCS1, hai tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay.

Điều đáng chú ý là tốc độ mở rộng quy mô của Walmart. Tháng 11/2025, Walmart đạt 10 trạm, tháng 2 tăng gấp đôi lên 20 trạm và hiện tại đã đạt 31 trạm. Chỉ trong vài tháng, quy mô đã tăng hơn gấp ba, một bước tiến nhanh nếu so với giai đoạn đầu triển khai vốn khá chậm khi những trạm đầu tiên chỉ đi vào hoạt động từ tháng 4 năm ngoái.

Tính theo quy mô tổng thể, Walmart hiện có hơn 100 điểm sạc riêng lẻ, bên cạnh hàng nghìn điểm khác đang trong kế hoạch xây dựng. Nếu hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, mạng lưới này có thể trở thành một trong những hệ thống sạc lớn nhất nước Mỹ.

Về phân bố địa lý, bang Texas hiện dẫn đầu với 15 trạm, tiếp theo là Arizona (6 trạm), Florida (3 trạm) và Oklahoma (2 trạm). Các bang như Alabama, Arkansas, Georgia, New Jersey và South Carolina mỗi nơi có một trạm.

Điều này cho thấy chiến lược triển khai không chỉ tập trung vào các đô thị lớn, mà còn hướng tới các khu vực có mật độ người dùng xe điện đang tăng nhanh.

Trạm sạc xe điện Walmart

﻿Việc Walmart đầu tư mạnh vào trạm sạc không phải là bước đi ngẫu nhiên. Trước đó, các cửa hàng của tập đoàn này đã có sự hiện diện của hàng nghìn bộ sạc từ các nhà cung cấp bên thứ ba như Electrify America.

Tuy nhiên, đến năm 2023, công ty quyết định tự xây dựng mạng lưới mang thương hiệu riêng, một bước chuyển từ “cho thuê không gian” sang “tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị”. Ở góc độ thị trường, đây là dấu hiệu cho thấy hạ tầng sạc đang trở thành lĩnh vực kinh doanh độc lập, không còn chỉ là dịch vụ bổ trợ cho xe điện.

Giá sạc tại các trạm của Walmart hiện trung bình khoảng 0,48 USD/kWh, tương đương với nhiều mạng lưới sạc nhanh khác, bao gồm cả hệ thống của Tesla. Tuy nhiên, điểm khác biệt là người dùng bắt buộc phải sử dụng ứng dụng di động để thanh toán, do trạm không hỗ trợ đầu đọc thẻ.

Dù có thể gây bất tiện với một số người, mô hình này cho phép Walmart kiểm soát trải nghiệm người dùng và tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái bán lẻ của mình.

Thực tế, lợi thế lớn nhất của Walmart không nằm ở công nghệ sạc, mà ở vị trí. Các cửa hàng của họ thường nằm trong các trung tâm thương mại hoặc gần đường cao tốc, những nơi người dùng có thể kết hợp sạc xe với mua sắm hoặc nghỉ ngơi.

Một số người dùng cho biết việc có thêm điểm sạc tại Walmart giúp họ dễ dàng ăn uống, mua sắm trong lúc chờ sạc, đặc biệt hữu ích trong các chuyến đi dài.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược của Walmart là nhóm khách hàng mục tiêu. Không giống nhiều mạng lưới sạc cao cấp, Walmart hướng đến những người có thu nhập trung bình và thấp, thường sống tại căn hộ và không có điều kiện sạc tại nhà.

Đây cũng là nhóm đang hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường xe điện đã qua sử dụng, nơi chi phí mua và bảo trì thấp hơn đáng kể so với xe mới.

Trong bối cảnh đó, việc cung cấp hạ tầng sạc tại các địa điểm quen thuộc như Walmart có thể giúp giảm rào cản tiếp cận xe điện, yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, bài toán kinh tế vẫn còn đó. Sạc nhanh công cộng luôn đắt hơn sạc tại nhà, và mức giá 0,48 USD/kWh có thể khiến chi phí vận hành tăng lên nếu sử dụng thường xuyên. Điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình trong dài hạn.

Cơ hội﻿

Sự tham gia của Walmart cho thấy ranh giới giữa các ngành đang ngày càng mờ đi. Một tập đoàn bán lẻ giờ đây không chỉ bán hàng, mà còn cung cấp năng lượng, dịch vụ và trải nghiệm.

Nếu kế hoạch triển khai hàng nghìn trạm sạc vào năm 2030 thành hiện thực, Walmart có thể trở thành một trong những “người chơi” lớn trong hạ tầng xe điện, cạnh tranh trực tiếp với các công ty chuyên ngành.

Dù còn nhiều thách thức, bước đi của Walmart đang cho thấy một xu hướng rõ ràng: tương lai của xe điện không chỉ phụ thuộc vào các hãng sản xuất ô tô, mà còn vào những doanh nghiệp có khả năng xây dựng hạ tầng ở quy mô lớn.

Ở góc độ quốc gia, việc mở rộng mạng lưới sạc cũng góp phần thúc đẩy việc phổ cập xe điện, đặc biệt tại các khu vực ngoài đô thị lớn. Và trong cuộc đua đó, Walmart với hàng nghìn cửa hàng trải khắp nước Mỹ đang sở hữu một lợi thế mà không nhiều đối thủ có được.

*Nguồn bài viết: Insideevs