Tặng quà công nghệ của Xiaomi cho Tổng thống Hàn Quốc, ông Tập nói đùa về 'cửa hậu'

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung một cặp điện thoại thông minh Xiaomi và nói đùa rằng hãy "kiểm tra xem có cửa hậu không" trong chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc vào ngày 1/11, sau khi kết thúc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (thứ hai từ trái sang) trao đổi quà tặng nhân chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc của ông Tập vào ngày 1/11. Ảnh: AFP

Tổng thống Hàn Quốc đã tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc theo nghi thức cấp nhà nước và tổ chức tiệc chiêu đãi sau hội nghị của các nhà lãnh đạo APEC tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới nước này sau 11 năm.

Theo Reuters, việc lựa chọn món quà - thiết bị Xiaomi do Trung Quốc sản xuất được mang đến quê hương của gã khổng lồ điện thoại thông minh Samsung Electronics - đã nhấn mạnh tham vọng công nghệ của Chủ tịch Tập, gần đây đã được củng cố trong kế hoạch phát triển kinh tế Trung Quốc trong 5 năm tới.

Sau khi ông Lee tặng ông Tập bàn cờ gỗ "tốt nhất" dành cho trò chơi chiến thuật cổ xưa Cờ vây, hai nhà lãnh đạo đã đi tới chỗ những chiếc điện thoại thông minh được đóng gói trong hộp màu đen và một quan chức đã lưu ý rằng màn hình trên các thiết bị này được sản xuất tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc nhấc một chiếc hộp lên xem xét. Sau đó, ông Lee hỏi ông Tập: "An ninh thông tin thế nào rồi?", khiến ông Tập và các quan chức khác bật cười. Chủ tịch Trung Quốc chỉ vào chiếc điện thoại và đáp: "Các vị có thể kiểm tra xem có 'cửa hậu' không."

Rủi ro "cửa hậu" (backdoor) đề cập đến phương pháp ẩn để bỏ qua xác thực thông thường hoặc kiểm soát bảo mật.

Cả hai nhà lãnh đạo đều cười và ông Lee vỗ tay khi họ tiến hành trao đổi quà tặng, trong đó có cả một khay sơn mài khảm xà cừ truyền thống của Hàn Quốc.

Theo Reuters, bình luận của ông Tập gợi nhớ đến những lo ngại mà Trung Quốc từng bày tỏ về đề xuất của Mỹ về việc bán vi xử lý tiên tiến ra nước ngoài phải được trang bị chức năng theo dõi và định vị, khiến nhà sản xuất Nvidia (Mỹ) phải tuyên bố vi xử lý của họ không có "cửa hậu".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Xiaomi chưa trả lời ngay lập tức đề nghị bình luận của Reuters về cuộc trao đổi này. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ không có bình luận riêng nào về quà tặng của Chủ tịch Trung Quốc.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Hàn Quốc đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Chủ tịch Trung Quốc trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán với quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân là Triều Tiên, trong khi ông Tập nói với ông Lee rằng bản thân sẵn sàng mở rộng hợp tác và cùng nhau giải quyết những thách thức mà họ đang phải đối mặt.

Reuters đưa tin, trong những phát biểu ngẫu hứng khác gần đây của ông Tập, máy quay từng ghi lại cảnh nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về việc cấy ghép nội tạng và khả năng con người có thể sống đến 150 tuổi tại một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh hồi tháng 9.