Tăng Phúc ra MV mới sau khi ẵm giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp

"Xem Như" là sáng tác của Trương Thảo Nhi. Đây là bài hát từng xuất hiện trong EP "7 ngày sau chia tay" của nữ ca sĩ từng phát hành vào năm ngoái.

Theo chia sẻ, Tăng Phúc là người chủ động "rủ rê" Á quân Sing My Song kết hợp chung và cùng thực hiện MV vì cho rằng đây là một trong những ca khúc rất hay, cho thấy sự phát triển và đổi mới về mặt tư duy, sáng tạo trong âm nhạc của Trương Thảo Nhi.

Tăng Phúc chia sẻ: "Tôi rất thích bài hát này kể từ lần đầu Nhi cho nghe, trước cả thời điểm cô ấy đưa bài hát vào EP mới. Lúc sản phẩm ra mắt, có lẽ vì nhiều lý do mà bài hát này chưa thể chạm tới khán giả dù đây là một ca khúc rất hay của Nhi.

Vì thế, tôi đề nghị cả 2 cùng thực hiện một phiên bản mới cho bài hát "Xem Như". Khi tôi và Nhi lần đầu song ca bài hát này, phản ứng của khán giả rất tích cực và càng khiến cả 2 muốn thực hiện dự án chỉn chu, ra mắt MV đẹp tặng mọi người.

Hình ảnh của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi trong MV.

Ở thời điểm thị trường âm nhạc đang có nhiều ca khúc sôi động, rộn ràng cuối năm thì một bản ballad như thế này cũng là "làn gió mới" mang đến cảm xúc lạ. Tôi tin từ âm nhạc, mọi người sẽ nhìn thấy cách hát của cả hai đã có nhiều sự thay đổi".

Là chủ nhân của ca khúc " Xem Như", Trương Thảo Nhi cảm ơn Tăng Phúc vì cho bài hát của cô có cơ hội được "hồi sinh" với một vẻ đẹp mới.

Á quân Sing my song 2016 cho biết: "Thời gian qua, cuộc sống của tôi có nhiều đảo lộn khiến mình trầm lắng hơn. Tôi quay về với không gian sống của chính mình, thích vẽ tranh, sáng tác và tập thể thao nhiều. Có lẽ điều này khiến những ca khúc của tôi có chiều sâu về cảm xúc hơn".

Chưa đầy 12 tiếng kể từ lúc ra mắt, bài hát đã đạt thành tích Top 1 Itunes Vietnam. Chia sẻ về lần tái hợp, cả Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi đều khẳng định, họ không bị áp lực triệu view từ lần hợp tác trước.

Nam ca sĩ nói: "Tôi không đặt kỳ vọng bài hát sẽ đạt mốc triệu view, bởi cuối cùng mình làm một dự án, ra một ca khúc hay là vì khán giả, muốn có sản phẩm để mọi người cùng nghe, muốn fans thấy nghệ sĩ vẫn đang hoạt động rất chăm chỉ, luôn sáng tạo và cống hiến với nghề".

Cả 2 khẳng định không áp lực về triệu view.

Tăng Phúc cũng mới nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát.

Trước ngày ra mắt MV, Tăng Phúc đã được vinh danh và giành chiến thắng tại hạng mục "Nghệ sĩ âm nhạc của năm" (Music Artist of The Year) giải thưởng Male Icon Awards 2025 với số phiếu bình chọn áp đảo khi đứng trong top 3 đề cử cùng Kay Trần và Erik.

Đây cũng là giải thưởng âm nhạc cá nhân đầu tiên của Tăng Phúc đạt được trong sự nghiệp sau gần 1 thập kỷ hoạt động chuyên nghiệp.

Tại lễ trao giải, Tăng Phúc chia sẻ: "Trước đây, tôi chưa bao giờ có cơ hội được đứng trên sân khấu để nhận bất kỳ giải thưởng nào dành cho cá nhân. Đây là lần đầu tiên tôi được có mặt trong đề cử Top 3 Music Artist of The year và may mắn giành chiến thắng. Đó là vinh dự rất to lớn với bản thân.

Tôi nghĩ, giải thưởng này sẽ là bước đệm để mình cố gắng nhiều hơn, vì đây là tình cảm rất lớn của các bạn fan đã bình chọn để mình có cơ hội đứng đây và nhận chiếc cúp này " .

Nhìn lại hành trang năm 2025, Tăng Phúc hoạt động rất chăm chỉ ở nhiều lĩnh vực, không ngừng sáng tạo, nâng cao giá trị và lan tỏa hình ảnh sau dấu ấn chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024".