"Khi tôi thắp nhang cho anh Thương Tín, vừa cắm cây nhang xuống thì bóng đèn bên phải nổ, tắt luôn"

Thương Tín qua đời vào lúc 18h 50 phút ngày 8/12 tại Phan Rang, Tháp Chàm, Khánh Hòa, hưởng thọ 69 tuổi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Những ngày tháng cuối đời, Thương Tín sống trong bệnh tật, sức khỏe suy kiệt, không còn khả năng tự chăm sóc. Theo lời kể của nhạc sĩ Tô Hiếu, hồi tháng 9/2025, khi anh về Phan Rang thăm Thương Tín, nam tài tử ngày nào vẫn còn nói chuyện được nhưng tới tháng 11, sức khỏe đã xấu đi nhiều.

“Hôm 25/11, tôi gọi điện hỏi thăm gia đình xem có bị ảnh hưởng bão lũ không, cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe anh Thương Tín thì gia đình nói, anh gần như không biết gì rồi, không ăn uống được, gần như chỉ nằm một chỗ.

Trước khi mất, anh Tín nằm một chỗ khoảng 2 tháng. Gần ngày mất là không biết gì cũng không trăng trối gì với ai”, nhạc sĩ Tô Hiếu nói.

Đám tang đìu hiu của Thương Tín.

Quang cảnh trước khi đưa nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tô Hiếu kể, khi nhận được tin Thương Tín mất, ngay tối đó, anh và Thanh Tùng – con trai Thương Tín cấp tốc về Phan Rang. 4h sáng ngày 9/12, anh đã có mặt để đưa tiễn Thương Tín lần cuối. Theo nam nhạc sĩ kể, Thương Tín được từng người thân trong gia đình vuốt mắt thì mới yên tâm nhắm mắt rời trần thế.

Chiều qua, gia đình đã đưa Thương Tín về nơi an nghỉ cuối cùng. Mộ phần của Thương Tín được chôn cất tại một cánh đồng cách nhà khoảng 10 km. Tô Hiếu là đồng nghiệp duy nhất ở đám tang Thương Tín trọn vẹn từ lúc nam tài tử ra đi đến khi chôn cất xong xuôi.

Nam nhạc sĩ cho biết, Thương Tín ra đi đột ngột lại ở quê nhà xa xôi nên đám tang hơi vắng lặng, chủ yếu là họ hàng, người thân và hàng xóm.

“Chỉ có danh hài Hồng Tơ và Hữu Nghĩa gửi vòng hoa phúng viếng”, Tô Hiếu nói. Nam nhạc sĩ nói thêm: “Nhìn đám tang của Thương Tín, tôi thấy cuộc đời phù du vô thường quá”.

Nhạc sĩ Tô Hiếu (đứng giữa) cùng con trai Thương Tín (trong cùng) tại tang lễ.

Hai con của Thương Tín trước lúc hạ huyệt.

Sư thầy và gia đình tụng kinh cho người quá cố.

Tô Hiếu cũng kể thêm, đêm cuối cùng trước khi đưa Thương Tín về nơi an nghỉ, anh là người thức canh quan tài và xảy ra một chuyện khá tâm linh.

“Khi tôi thắp nhang cho anh Tín, vừa cắm cây nhang xuống thì cái bóng đèn bên phải nổ đùng, tắt luôn, đen xì. Tôi sợ quá liền đi thắp hương bàn thờ Phật rồi khấn với anh Thương Tín, có gì thì về báo mộng cho em. Lúc tôi kể cho mọi người trong gia đình nghe, một ông cụ của gia đình nói, chắc Thương Tín còn chuyện gì đó nên mới báo cho tôi biết”, Tô Hiếu tâm sự.

Nam nhạc sĩ kể, người vợ thứ 4 của Thương Tín đưa con về chịu tang cha nhưng cô không để tang, chỉ lặng lẽ đứng từ xa, để mắt đến con vì cả hai đã chia tay: "Trước đó họ không kết hôn nên khi cắt đứt quan hệ thì cứ thế cắt thôi”, Tô Hiếu kể.