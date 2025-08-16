Tăng Duy Tân mê Bích Phương tới cỡ này: Tay ôm khư khư 1 thứ, miệng cười như trúng số!

Sau khi bị tóm hint hẹn hò từ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương thời gian qua liên tục phát tín hiệu công khai khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Hiện tại, cặp đôi này còn công khai theo dõi nhau trên Instagram cá nhân. Nam ca sĩ sinh năm 1995 thậm chí còn nhập hội "follow mình em" với Bích Phương.

Trong ngày sinh nhật 30 tuổi, Tăng Duy Tân còn được FC của Bích Phương tặng cho món quà đặc biệt chính là bức hình chung của cả hai. Khi nhìn thấy, giọng ca sinh năm 1995 thể hiện rõ sự khoái chí, gương mặt nở nụ cười tươi rạng rỡ. Bức hình này đã nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Không ít netizen trêu đùa Tăng Duy Tân hiện đã quá si mê và khát khao công khai mối quan hệ với Bích Phương.

Tăng Duy Tân hào hứng ra mặt khi FC Bích Phương tặng món quà là bức ảnh chụp chung với cô

Cả hai bị phát hiện đang theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tăng Duy Tân còn nhập hội "chỉ follow mình em"

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ còn công khai chia sẻ đoạn clip Bích Phương cùng FC của cô hô lớn chúc mừng sinh nhật mừng tuổi 30. Trong video, nữ ca sĩ 8x thoải mái nhún nhảy và pha trò khi các fan gửi lời chúc tới Tăng Duy Tân: "FC Bích Phương chúc mừng sinh nhật anh Tăng Duy Tân. Anh ơi cố lên, 1 2 1 2".

Giọng ca sinh năm 1995 chia sẻ: "Ngày bé hay nghĩ về bản thân mình năm 30 tuổi nhưng tuyệt nhiên không thể tưởng tượng được sẽ như thế này. Xúc động, cảm ơn các tình yêu của anh/chú. Chúc mừng sinh nhật tôi". Trong showbiz Việt, Tăng Duy Tân và Bích Phương đang là cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất hiện nay.

Tăng Duy Tân đăng tải khoảnh khắc Bích Phương cùng FC chúc mừng sinh nhật trên mạng xã hội

Từ đầu năm 2024, Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi vướng nghi vấn hẹn hò. Netizen đã tinh ý phát hiện cả hai nhiều lần sử dụng đồ đôi, từ quần áo đến phụ kiện. Không chỉ vậy, cặp đôi còn bị bắt gặp cùng đi du lịch và để lộ loạt chi tiết cho thấy đang sống chung một nhà.

Vào năm 2020, Bích Phương từng chia sẻ về quan điểm tình cảm trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi. "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau", cô cho hay.

Trong showbiz Việt, Tăng Duy Tân và Bích Phương đang là cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất hiện nay