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Tăng Duy Tân đi hát "thuê fan" hò hét giá 250 nghìn đồng/show

Mộc Cam
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Cõi mạng xôn xao trước đoạn clip Tăng Duy Tân trả tiền "thuê fan" hò hét tại sự kiện.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Tăng Duy Tân giao lưu với người hâm mộ sau buổi rehearsal bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nam ca sĩ khiến nhiều người bật cười khi hài hước “tuyển fan” với mức thù lao 250 nghìn đồng/người cho mỗi buổi. Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận, đặc biệt khi cách Tăng Duy Tân đưa ra “mức giá” để fan cổ vũ được thể hiện đầy dí dỏm và tự nhiên.

Đoạn clip Tăng Duy Tân trả tiền "thuê fan" đang được chú ý trên mạng xã hội

Cụ thể, trong clip, Tăng Duy Tân đang giao lưu với người hâm mộ sau buổi rehearsal thì bất ngờ chuyển sang nói về chuyện thuê fan hò hét, cổ vũ cho mình. Nam ca sĩ vui vẻ đề nghị những người có mặt tích cực cổ vũ và cho biết mỗi người sẽ được trả 250 nghìn đồng cho một buổi rehearsal. Đáng chú ý, Tăng Duy Tân còn tiếp tục pha trò khi tiết lộ mức thù lao này chỉ dành cho rehearsal, còn nếu là show chính thì sẽ có một mức giá khác. Cách nam ca sĩ liên tục “báo giá” khiến không khí buổi giao lưu trở nên thoải mái, nhiều người có mặt không nhịn được cười.

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Tăng Duy Tân vui vẻ trả tiền "thuê fan" cổ vũ tại sự kiện

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng từ khán giả. Không ít người tỏ ra thích thú trước màn tương tác hài hước của Tăng Duy Tân, đồng thời cho rằng nam ca sĩ khá thoải mái khi trò chuyện cùng người hâm mộ. Nhiều khán giả còn tranh thủ ứng tuyển làm fan có trả lương, để lại những bình luận như “cho em tham gia với”, “cho em một vé fan với anh Tân ơi” hay “cho em ứng tuyển”. Một số người còn hài hước cho biết chỉ cần được trả 250 nghìn đồng cho mỗi buổi thì họ sẵn sàng hò hét, cổ vũ hết mình. Những phản ứng này khiến phần bình luận dưới đoạn clip càng trở nên rôm rả.

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Trong vài năm trở lại đây, Tăng Duy Tân là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng hàng đầu của thị trường nhạc Việt

Dù chỉ là một màn giao lưu mang tính hài hước, câu chuyện Tăng Duy Tân “thuê fan” với mức 250 nghìn đồng/người vẫn khiến nhiều khán giả thích thú. Thực tế, việc một nghệ sĩ có thể thoải mái trêu đùa về chuyện thuê người hò hét, cổ vũ cũng phần nào phản ánh sức hút và độ nhận diện mà anh đã xây dựng được sau nhiều năm hoạt động âm nhạc.

Trong vài năm trở lại đây, Tăng Duy Tân là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng hàng đầu của thị trường nhạc Việt. Nam ca sĩ liên tục ghi dấu ấn với loạt bản hit như Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng LầuCắt Đôi Nỗi Sầu. Trong đó, Cắt Đôi Nỗi Sầu là một trong những ca khúc nổi bật nhất, hiện đạt hơn 113 triệu lượt xem trên YouTube và có sức lan tỏa lớn trên các mạng xã hội. Không chỉ được khán giả trong nước yêu thích, nhiều ca khúc của Tăng Duy Tân còn tạo được dấu ấn tại Trung Quốc khi được chuyển ngữ, cover và sử dụng rộng rãi trên các nền tảng như Douyin. Ngây Thơ bản tiếng Trung từng đạt hơn 10 tỷ views trên Douyin Trung Quốc, trong khi Dạ Vũ cũng gây chú ý với hàng tỷ lượt xem trên nền tảng video ngắn này.

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Rất nhiêu bài hát của Tăng Duy Tân không chỉ được yêu thích tại Việt Nam mà còn nổi tiếng ở cả Trung Quốc

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Tăng Duy Tân còn là một trong những hit maker nổi bật của Vpop khi đứng sau nhiều ca khúc được yêu thích. Anh từng tham gia sáng tác Bật Tình Yêu Lên cho Hòa Minzy, Nâng Chén Tiêu Sầu cho Bích Phương và Tái Sinh cho Tùng Dương. Việc liên tục có những sáng tác tạo được độ phủ lớn giúp tên tuổi Tăng Duy Tân không chỉ gắn với những sản phẩm do chính anh thể hiện mà còn mở rộng sang vai trò nhạc sĩ đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ khác.

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Tăng Duy Tân từng được đồn đoán có thể thu về hàng tỷ đồng mỗi năm từ tiền tác quyền nhạc

Chính vì sở hữu hàng loạt ca khúc có độ phủ sóng lớn, Tăng Duy Tân từng được cộng đồng mạng chú ý khi xuất hiện những thông tin cho rằng nam ca sĩ có thể thu về khoản tiền bản quyền lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, đây vẫn là những con số được lan truyền và đồn đoán trên mạng xã hội. Với hàng loạt bản hit được biết đến rộng rãi, Tăng Duy Tân cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và thường xuyên nhận được sự cổ vũ nhiệt tình tại các sân khấu, sự kiện. Vì thế, màn “thuê fan” với giá 250 nghìn đồng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi cách nam ca sĩ tương tác thoải mái với người hâm mộ mà còn bởi sự hài hước và “chịu chơi” với người hâm mộ.

- Ảnh 6.

Vì thế, màn “thuê fan” với giá 250 nghìn đồng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi cách nam ca sĩ tương tác thoải mái với người hâm mộ mà còn bởi sự hài hước và “chịu chơi” với người hâm mộ

Ảnh: FBNV

Cuộc sống của nam ca sĩ Việt đình đám, SN 2003 từng sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp ở Tiền Giang
Tags

sao Việt

Tăng Duy Tân

thuê fan

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