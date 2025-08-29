Tăng Duy Tân bị tóm dính “nguỵ trang” kè kè bên Bích Phương: Đến khi nào mới có danh phận?

Một trong những cặp đôi được cư dân mạng chấm hóng nhiệt tình trong suốt thời gian qua chính là Tăng Duy Tân và Bích Phương. Cả hai bị soi hàng loạt bằng chứng yêu đương, đồng hành bên nhau từ ngoài đời thực cho tới khi tham gia Em xinh say hi.

Mới đây, mạng xã hội rần rần trước khoảnh khắc Tăng Duy Tân xuất hiện thân thiết bên cạnh Bích Phương trong một buổi tụ tập cùng bạn bè. Trong bức ảnh, cặp đôi đứng sát bên cạnh nhau. Dù đã được khéo léo che chắn kỹ gương mặt nhưng ai cũng nhận ra đó chính là Tăng Duy Tân.

Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cặp đôi công khai xuất hiện chung. Nhiều cư dân mạng còn trêu đùa Tăng Duy Tân không biết đến khi nào mới được công khai.

Tăng Duy Tân và Bích Phương đứng sát bên cạnh nhau khi tụ tập thân thiết bên bạn bè

Vừa qua, cặp đôi này đã bị bắt gặp ở Hạ Long - quê của ca sĩ Bích Phương. Cặp đôi mặc trang phục thoải mái, ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Cư dân mạng phát hiện ra mẹ của nữ ca sĩ 8x xuất hiện bên cạnh Tăng Duy Tân và Bích Phương. Giọng ca sinh năm 1995 được cho là đã về ra mắt gia đình của Bích Phương và giục chuyện về chung một nhà.

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024. Cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi, sống chung một nhà. Cặp đôi này hiện đang theo dõi nhau trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân gây chú ý khi gia nhập họi "follow chỉ mình em". Khi cùng tham gia chương trình Em xinh say hi, cả hai cũng được Trấn Thành cùng dàn sao trêu đùa và đẩy thuyền nhiệt tình.

Tăng Duy Tân và Bích Phương xuất hiện ở quê nhà của nữ ca sĩ

Cả hai nhiều lần bị tóm bên cạnh nhau trong suốt thời gian qua

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương cho hay: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".