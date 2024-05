Tăng cực mạnh, đạt mức đỉnh mới, thời điểm vàng có giá 100 triệu đồng/lượng sắp tới?

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, sáng hôm nay, mặt hàng kim loại quý này có điều chỉnh giảm nhẹ. Vàng giao ngay giảm 6,3 USD xuống 2.307,6 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.316,1 USD/ounce, giảm 6,2 USD so với rạng sáng qua.

Nguyên nhân khiến giá vàng giảm chủ yếu do đồng USD tăng trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 20h50' ngày 8/5 (giờ Việt Nam) trên thị trường Mỹ tăng lên 105,5 điểm, so với mức 105 điểm cùng giờ phiên liền trước.

Cùng với đó, các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi dữ liệu của Mỹ để tìm manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biến động giá vàng trên sàn Kitco lúc 9h54 sáng nay theo giờ Việt Nam.

Giá vàng trong nước

Trái ngược với tình trạng giảm của thị trường thế giới, vàng trong nước sáng nay được các đơn vị điều chỉnh tăng cực mạnh.

Lúc 9h42, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 86,2 - 88,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng đang lần lượt là 86,25 triệu đồng/lượng và 88,3 triệu đồng/lượng theo chiều mua vào - bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 86,25 triệu đồng/lượng - 88,3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng miếng 86,2 triệu đồng/lượng mua vào và 87,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trái ngược với giá vàng miếng SJC tăng, giá vàng nhẫn giữ ổn định thậm chí giảm khá mạnh. Vàng nhẫn đang được giao dịch ở mức 73,3 - 73,75 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tùy thương hiệu. Giá bán ra quanh mốc 75,1 - 75,35 triệu đồng/lượng.

Hình minh họa

Trước đó, nhằm ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu vàng miếng với tổng khối lượng là 16.800 lượng. Kết quả có 3 thành viên trúng thầu, tổng khối lượng trúng thầu là 34 lô (3.400 lượng vàng). Giá trúng thầu cao nhất 86,05 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 86,05 triệu đồng/lượng.

"Nếu lượng cung không tăng, các doanh nghiệp vàng không muốn đấu thầu thì trong trường hợp giá vàng thế giới tăng lên 2.400 - 2.500 USD/oz, giá vàng trong nước có thể lên đến 100 triệu đồng/lượng", PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh chia sẻ trên Tạp chí điện tử tài chính và cuộc sống.

Trong một bài phân tích hồi cuối tháng 2 vừa qua, Aakash Doshi, trưởng nhóm phân tích hàng hóa khu vực Bắc Mỹ tại Citibank cũng nhận định, giá vàng sẽ lên ngưỡng 3.000 USD/ounce trong vòng 12 - 18 tháng. Vị này nhận định giá vàng thế giới sẽ lập kỷ lục cao mới vào cuối năm 2024.

Như vậy, với mức chênh lệch giá như hiện tại, nếu nhận định của các chuyên gia là đúng, giá vàng miếng SJC có thể lên trên ngưỡng 100 triệu đồng/lượng ngay nửa cuối năm 2024 hoặc nửa đầu năm sau.