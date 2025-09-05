Tảng băng trôi nặng 1,1 nghìn tỷ tấn, tương đương 21 triệu con tàu Titanic huyền thoại, đang vỡ vụn từng ngày

Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS) cho biết tảng băng trôi lớn nhất thế giới đang nhanh chóng vỡ ra thành những mảnh rất lớn. Đây là tảng băng trôi có tên gọi A23a, nặng 1,1 nghìn tỷ tấn và trải rộng trên diện tích 3.672 km2 (1.418 dặm vuông) - lớn hơn một chút so với tiểu bang Rhode Island của Mỹ. Trong lượng này tương đương khoảng 21 triệu con tàu Titanic (khoảng 52.000 tấn). Tảng băng này đã được các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ kể từ khi nó tách khỏi thềm băng Filchner-Ronne ở Nam Cực vào năm 1986.

Kể từ đó tới nay, A23a từng nhiều lần giữ danh hiệu “tảng băng trôi lớn nhất thế giới”. Tuy nhiên, có những thời điểm nó bị các tảng băng trôi lớn hơ như A68 và A76 vượt mặt. Dẫu vậy, khi các tảng băng lớn này vỡ, danh hiệu lại trở về với A23a.

Andrew Meijers, một nhà hải dương học tại BAS, cho biết: “Tảng băng trôi này đang vỡ ra nhanh chóng và tách thành những mảnh rất lớn”.

Các chuyên gia cho biết nước ấm và mùa xuân sắp tới ở phía Nam là lý do chính khiến tảng băng này vỡ một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, các dòng hải lưu ở khu vực này cũng góp phần khiến tảng băng vỡ ra. Điều tương tự cũng từng xảy ra với các tảng băng trôi khổng lồ khác.

Nếu A23a tiếp tục vỡ, danh hiệu tảng băng trôi lớn nhất thế giới sẽ tuộc về D15a, tảng băng trôi với diện tích 3.000 km2, hiện đang chiếm vị trí á quân.

Việc các tảng băng trôi vỡ ra là hiện tượng tự nhiên và các nhà khoa học hiện chưa đủ chứng cứ để xác định xem hiện tượng trái đất nóng lên có phải tác nhân hay không. Tuy nhiên, điều rõ ràng là các thềm băng đã mất hàng nghìn tỷ tấn do sự hình thành và tan chảy của các tảng băng trôi trong vài thập kỷ qua, phần lớn do nước biển ấm lên và thay đổi trong các dòng hải lưu.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang thúc đẩy những thay đổi đáng báo động ở Nam Cực, có thể dẫn đến nước biển dâng cao.

Tham khảo: CNN