Ngày 12-3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 9 bị cáo trong đường dây ma túy từ biên giới về TPHCM.



Đường dây mua bán ma túy "khủng"

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2022 đến ngày 20-11-2022, Nguyễn Bình Đại (SN 1988) thiết lập đường dây mua bán ma túy bằng cách nhận hàng từ các đối tượng tên Giang và Yang (không rõ lai lịch) tại khu vực tỉnh Đồng Tháp và quận Gò Vấp cũ để bán lại kiếm lời.

Đại thuê Mạc Vĩnh Khiêm (SN 1991) và Nguyễn Bình Triệu (SN 1972) làm nhiệm vụ cất giữ ma túy tại nơi ở của các đối tượng này.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khi có khách mua, Đại chỉ đạo Khiêm và Thái Duy Quang (SN 1990) trực tiếp đi giao hàng và nhận tiền. Trong đó, Khiêm sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để giúp Đại thực hiện các giao dịch thanh toán tiền mua bán ma túy với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần. Tổng khối lượng ma túy mà Nguyễn Bình Đại phải chịu trách nhiệm hình sự là đặc biệt lớn, bao gồm hơn 60,8kg Ketamine; 17,1kg Methamphetamine cùng nhiều loại ma túy khác.



Riêng bị cáo Trần Tòng Dũng (SN 1974; quê TPHCM) bị xác định đã mua 1kg Methamphetamine từ nhóm của Đại với giá 400 triệu đồng để bán lại. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện Dũng tàng trữ hơn 67g Methamphetamine tại chỗ ở để sử dụng cá nhân,.

Thuê người vận chuyển hàng chục kilôgam ma túy trong vali

Bên cạnh hoạt động mua bán, vụ án còn lộ diện đường dây vận chuyển thuê do Huỳnh Mỹ Ngọc (SN 2002; TPHCM) cầm đầu. Ngày 21-11-2022, Ngọc được một đối tượng tên Út thuê nhận một vali và một ba lô chứa ma túy tại quận Bình Tân cũ với lời hứa trả công hậu hĩnh.

Ngọc thuê Nguyễn Đại Nghĩa (SN 1997; quê TPHCM) đi nhận số hàng này. Nghĩa vận chuyển vali và ba lô chứa tổng cộng hơn 14,3kg Ketamine; 374g MDMA và gần 3kg Methamphetamine về phòng trọ của Phạm Thanh Phương (SN 1997; An Giang) và Thạch Ngọc Yến Vy (SN 2001; quê TPHCM) để cất giấu. Mặc dù biết rõ là ma túy, Phương và Vy vẫn đồng ý cho để hàng tại chỗ ở của mình cho đến khi bị công an phát hiện.

Hồ sơ vụ án còn cho thấy nhiều bị cáo có nhân thân đặc biệt xấu và phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Trong đó, Nguyễn Bình Đại từng bị phạt 8 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vào năm 2017; Nguyễn Bình Triệu có tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Trần Tòng Dũng từng hai lần bị kết án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" vào năm 2015; Huỳnh Mỹ Ngọc cũng từng lãnh án tù về tội "Cướp giật tài sản" vào năm 2018.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt tử hình các bị cáo Nguyễn Bình Đại, Mạc Vĩnh Khiêm, Thái Duy Quang và Nguyễn Bình Triệu, về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", HĐXX tuyên phạt Huỳnh Mỹ Ngọc, Nguyễn Đại Nghĩa và Thạch Ngọc Yến Vy tù chung thân; riêng bị cáo Phạm Thanh Phương bị tuyên 20 năm tù.

Bị cáo Trần Tòng Dũng bị tuyên 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 10 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 30 năm tù.