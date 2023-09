TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử vụ án 2 cựu cán bộ công an dùng nhục hình

Ngày 27-9, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (cựu đội phó đội điều tra Công an TP Cao Lãnh) và Phạm Xuân Bình (cựu cán bộ đội điều tra Công an TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) về tội " Dùng nhục hình ".

Hai bị cáo lần lượt bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù và 5 năm tù. Vụ án từng bị hủy án 2 lần, kéo dài 10 năm.

Mẹ bị hại đến tòa. Ảnh: MC

Theo đó, xét xử phúc thẩm lần 3, TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị tăng nặng mức hình phạt đối với các bị cáo mà VKSND cùng cấp kháng nghị.

Cấp phúc thẩm nhận định việc cấp sơ thẩm tuyên xử các bị cáo dưới khung hình phạt của tội "Dùng nhục hình" là không tương xứng tính chất, mức độ mà hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Quá trình xét xử vụ án, các bị cáo cho rằng cơ quan chức năng bỏ lọt tội phạm. Theo lời khai của nhân chứng, ngoài hai bị cáo còn có một số các người khác tham gia đánh bị hại… HĐXX cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ tình tiết này vì quá trình điều tra cấp sơ thẩm nhận định chưa đủ cơ sở để kết luận về vai trò đồng phạm của những người này.

Xét kháng cáo về trách nhiệm dân sự của Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, HĐXX nhận định, hai bị cáo Tòng và Bình thực hiện nhiệm vụ do Công an TP Cao Lãnh giao, nên án sơ thẩm buộc Công an TP Cao Lãnh bồi thường cho bị hại là phù hợp và Công an TP Cao Lãnh có quyền yêu cầu các bị cáo hoàn trả lại.

Do đó, HĐXX buộc Công an TP Cao Lãnh tiếp tục bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần… cho người đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 195 triệu đồng.

Mẹ của bị hại cho biết 10 năm qua, gia đình chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ Công an TP Cao Lãnh.