Tận mắt thấy nhan sắc Trần Kiều Ân ngoài đời mà ngớ cả người

Công chúng dụi mắt 10 lần nhìn lại vì không tin người phụ nữ trong hình lại là Trần Kiều Ân.

Sáng 13/9, tờ Sohu đưa tin, Trần Kiều Ân vừa đăng tải loạt ảnh được chụp từ chuyến nghỉ dưỡng mới đây lên mạng xã hội. Trong hình, nữ minh tinh đình đám Cbiz diện váy hoa nhí trẻ trung, từ cô tỏa ra hình ảnh 1 người phụ nữ tràn đầy năng lượng và đang ngập tràn niềm hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.

Trước ống kính, Trần Kiều Ân khiến dân tình không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ trước diện mạo trẻ trung, rạng ngời bất chấp thời gian. Điểm thu hút ánh nhìn nhất trong loạt ảnh chính là làn da trắng mịn màng không tì vết cùng gương mặt “tựa cánh hoa đào” của nữ ngôi sao sinh năm 1979.

Chiếc váy hoa nhí càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và tràn đầy sức sống nơi Trần Kiều Ân. Có thể nói, nhan sắc cuốn hút của mỹ nhân họ Trần không chỉ đến từ những đường nét hoàn hảo trên gương mặt mà còn toát ra từ khí chất tự tin cùng sự viên mãn trong cuộc sống hôn nhân. Vẻ đẹp của nữ minh tinh Hoàng Tử Ếch được xem là minh chứng sống động cho việc phụ nữ có thể tỏa sáng rực rỡ ở mọi lứa tuổi.

Cũng do Trần Kiều Ân quá trẻ đẹp dù sắp bước sang tuổi 50 nên mới khiến nhiều khán giả kinh ngạc tới mức không tin nổi vào mắt mình. Dù đây đều chỉ là những tấm hình chụp Trần Kiều Ân ở đời thường nhưng không ít netizen còn tưởng nữ diễn viên đang tạo dáng cho 1 tạp chí danh tiếng, bởi lẽ bộ ảnh quá đỗi lung linh và hút mắt.

Trần Kiều Ân không hổ danh là 1 trong những “người đẹp không tuổi” của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 47, cô gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ visual trẻ trung chẳng khác gì những mỹ nhân trong độ tuổi 20. Ảnh: Weibo

Dù đã ở ngưỡng U50 nhưng nữ nghệ sĩ họ Trần vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ và rạng rỡ đến ngỡ ngàng. Làn da trắng sáng mịn màng không tì vết của Trần Kiều Ân dường như không hề bị phai tàn bởi thời gian. Ảnh: Weibo

Bên cạnh nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng thon thả của nữ minh tinh sinh năm 1979 cũng nhận được “cơn mưa lời khen” từ công chúng. Ảnh: Weibo

Sau khi cưới thiếu gia kém 9 tuổi Alan Tằng Vỹ Xương, Trần Kiều Ân đã được tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Ông xã cưng chiều nữ minh tinh 7X hết mực. Buổi sáng, Alan đánh thức vợ yêu bằng nụ hôn dịu dàng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Còn trong những chuyến nghỉ dưỡng và dạo chơi thường ngày, anh chàng luôn sắm vai nhiếp ảnh gia độc quyền kiên nhẫn ghi lại từng khoảnh khắc đẹp của bà xã.

Người hâm mộ vẫn thường nói vui rằng, do Trần Kiều Ân được ông xã nâng niu, chiều chuộng hết mực nên nữ diễn viên mới có thể trẻ mãi không già, vẻ đẹp của cô chẳng những không phai tàn mà còn ngày càng đằm thắm, quyến rũ hơn theo thời gian.

Gần đây, Trần Kiều Ân cũng từng phủ kín truyền thông - mạng xã hội nhờ màn khoe sắc vóc đầy ấn tượng trong chuyến du lịch dài ngày ở Hàn Quốc. Nữ minh tinh cho biết trong suốt 10 ngày, 2 vợ chồng cô đã tự lái xe rong ruổi khắp 5 thành phố ở xứ sở kim chi và có nhiều trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Đặc biệt, nhan sắc của Trần Kiều Ân trong chuyến du lịch Hàn Quốc đã chiếm trọn spotlight, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Qua ống kính của ông xã, mỹ nhân họ Trần nổi bần bật với làn da trắng nõn nà cùng vóc dáng thon gọn cân đối. Ngoài ra, cô cũng gây ấn tượng mạnh nhờ visual trẻ trung, ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ, dịu dàng, thực sự gần như không thể soi ra được dấu vết của thời gian trên khuôn mặt nữ minh tinh sinh năm 1979. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng bày tỏ sự ngạc nhiên cực độ khi biết Trần Kiều Ân đã bước sang tuổi 47, bởi lẽ nhìn đi nhìn lại thì nữ ngôi sao 7X vẫn trông giống 1 cô gái ngoài 20 tuổi tràn đầy năng lượng.

Trần Kiều Ân lớn hơn ông xã tận 9 tuổi, nhưng khi cô xuất hiện chung khung hình với chồng, chẳng ai có thể nhận ra được khoảng cách tuổi tác đó. Nhiều khán giả còn nói vui rằng, mỹ nhân họ Trần giờ trông như “yêu tinh”, do cô cứ trẻ mãi không già, tuổi tác vẫn đều đặn tăng thêm theo thời gian nhưng gương mặt nữ diễn viên lại vẫn giữ y nguyên như hồi cách đây hơn 20 năm.

Công chúng kinh ngạc vì Trần Kiều Ân ở năm 2026 (ảnh trái) gần như chẳng thay đổi 1 chút nào so với thời điểm cách đây hơn 20 năm. Ảnh: Sohu

Trần Kiều Ân chụp chung với chồng trẻ nhưng chẳng ai tin cô lớn hơn đàng trai tận 9 tuổi. 2 người họ trông vô cùng đẹp đôi, không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu chênh lệch tuổi tác nào khi đứng bên nhau. Ảnh: 163

Ở tuổi 47, nữ minh tinh họ Trần khiến công chúng choáng ngợp trước visual ngập tràn hơi thở thanh xuân. Nụ cười ngọt ngào của cô cũng làm cho người hâm mộ say sưa ngắm nhìn. Ảnh: 163

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài”. Cô được khán giả toàn châu Á biết đến rộng rãi qua các tác phẩm Hoàng Tử Ếch, Vẫn Cứ Thích Em, Định Mệnh Anh Yêu Em, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đẳng Cấp Quý Cô...

Đến năm 2019, Trần Kiều Ân tham gia chương trình hẹn hò Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2 và được ghép đôi với Alan Tằng Vỹ Xương. Không giống những cặp đôi chỉ tạo hiệu ứng trên truyền hình rồi nhanh chóng “đường ai nấy đi” sau khi show kết thúc, Trần Kiều Ân và Alan lại thật sự nảy sinh tình cảm ngoài đời. Vào tháng 12/2019, nữ diễn viên Hoàng Tử Ếch chính thức xác nhận hẹn hò với vị thiếu gia kém cô 9 tuổi, khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, ban đầu chuyện tình của họ lại không hề trải đầy hoa hồng. Theo truyền thông Trung Quốc, Alan Tằng Vỹ Xương xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất Malaysia, sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT (hơn 10.000 tỷ đồng), cùng biệt thự xa hoa, máy bay riêng và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Thế nhưng hào quang “thiếu gia tài phiệt” nhanh chóng bị phủ bóng khi đời tư của anh bị truyền thông đào bới. Hàng loạt tin đồn liên quan đến cuộc sống ăn chơi và các mối quan hệ tình cảm phức tạp của Alan từng khiến người hâm mộ Trần Kiều Ân phản ứng dữ dội, đồng loạt phản đối mối quan hệ này. Giữa tâm bão dư luận, nữ diễn viên họ Trần vẫn lựa chọn tin tưởng bạn trai và kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Sau thời gian dài đồng hành, tới năm 2022, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Còn nhớ vào tháng 9/2024, họ đã tổ chức hôn lễ xa hoa tại Malaysia - quê hương của chú rể. Theo truyền thông, đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao với tổng chi phí lên tới khoảng 71 tỷ đồng. Không chỉ bao trọn toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú cho khách mời, cô dâu chú rể còn chuẩn bị những phần quà lưu niệm trị giá hơn 10.000 NDT (39 triệu đồng) dành tặng từng vị khách tham dự, biến hôn lễ trở thành 1 trong những đám cưới được chú ý nhất năm đó.