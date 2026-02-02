(Ảnh: Tass)

Trong thông báo đưa ra ngày 1/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đơn vị đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch giành quyền kiểm soát làng Zelenoye là Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 9 thuộc Quân đoàn 11.

Trước cuộc tấn công chính, lực lượng pháo binh của quân đoàn đã được triển khai trong làng. Ngoài ra, các đơn vị máy bay không người lái của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 18 cũng đã đóng góp đáng kể, duy trì hoạt động trinh sát liên tục và cung cấp dữ liệu chính xác để điều chỉnh hỏa lực.

“Máy bay tấn công của Nga đã tận dụng lợi thế là sự thay đổi đột ngột về điều kiện thời tiết. Nhiệt độ ấm hơn, độ ẩm cao và sương mù dày đặc đã ngăn cản máy bay không người lái của đối phương, đồng thời cũng đóng vai trò như lớp ngụy trang tự nhiên trong cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng Ukraine”.

Bộ này nhấn mạnh, rằng các binh sĩ thuộc cụm tác chiến phía Bắc đang tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine. Mục tiêu chính là ngăn chặn đối phương nã pháo và tấn công các khu vực biên giới bằng máy bay không người lái.

Trước đó, ngày 31/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Toretskoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Petrovka ở tỉnh Zaporozhye.

"Khu định cư Toretskoye nằm giữa Dobropolye và Druzhkovka. Việc giành được khu định cư này sẽ tạo điều kiện để phát động một cuộc tấn công về phía Dobropolye, từ đó tạo ra một bàn đạp nhất định để tiến công theo hướng Druzhkovka”, người đứng đầu Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin - cho biết.

Ông nói thêm rằng giao tranh đang diễn ra ở khu vực Dobropolye - Krasnoarmeysk thuộc vùng Sukhetskoye, ở Novy Donbass, Volnoye, gần Grishino..., và lực lượng Nga cũng đang tiến về hướng Sergeyevka.