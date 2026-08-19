'Tàn dư' từ Phú Lê, Huấn Hoa Hồng

Phú Lê một thời được tung hô vì những câu hát kiểu "Khổ trước sướng sau thế mới giàu/Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu". Từ vài sản phẩm âm nhạc và webdrama, Phú Lê thành hiện tượng mạng, rồi sa ngã và vướng vòng lao lý.

Sau thông tin vợ chồng Phú Lê bị bắt, cư dân mạng đào lại một khung hình trong tập phim chiếu mạng Chạm mặt giang hồ. Ở đó, Phú Lê, Dũng Trọc và Đường Nhuệ vào vai "anh lớn" đứng ra dàn xếp mâu thuẫn và bảo vệ đàn em. Đứng xung quanh bộ ba toàn những "giang hồ mạng" là cỗ máy thu hút tương tác một thời.

Những người thủ vai chính trong webdrama Chạm mặt giang hồ phần lớn lâm cảnh tù tội. Bản gốc của tập phim, từng hút hơn 10 triệu view, đã bị gỡ trên mọi nền tảng. Tuy nhiên, nhiều tài khoản vẫn đăng lại, cắt ghép phân phối ở đa nền tảng mạng xã hội. Đây là vết nhơ để nhắc lại một thời xâm chiếm của âm nhạc và webdrama về chuyện giang hồ, giải quyết ân oán bên ngoài xã hội.

Đường Nhuệ, Phú Lê, Dũng Trọc và Khá Bảnh, các hiện tượng một thời đều vướng vòng lao lý.

"Tàn dư" Phú Lê vẫn nhan nhản trên mạng

Những "giang hồ mạng" đời đầu và thu hút lượng lớn người theo dõi như Phú Lê, Khá Bảnh nổi lên theo cùng một công thức. Những gã này khai thác một trong những khía cạnh "viral" nhanh nhất là nghệ thuật. Phú Lê một bước làm ca sĩ, diễn viên và đạo diễn tay ngang. Khá Bảnh thì nổi tiếng nhờ những điệu nhảy bất ngờ gây sốt trên mạng.

Trước khi Phú Lê "kề vai sát cánh" với Huấn Hoa Hồng, giang hồ mạng này từng có ca khúc hút hơn 50 triệu lượt nghe/xem chỉ sau 3 tháng. Phú được bầu show "đặt lịch" đi diễn khắp các tỉnh thành. Gã đi đến đâu, có nhóm khán giả vây kín đến đó và phần lớn là những em nhỏ ở độ tuổi học sinh cấp 2, cấp 3.

Phú Lê thừa thắng xông lên, ra mắt ồ ạt webdrama xoay quanh câu chuyện tình anh em. Trong một ca khúc, có một dòng lyrics từng "viral" mạnh mẽ: "Khổ trước sướng sau thế mới giàu/Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu/Giàu trước khổ sau, thế mới đau lòng/Khi sa cơ không còn ai".

Bất cập xảy ra về cách Phú Lê và những giang hồ mạng trong "hệ sinh thái" social của anh truyền tải thông điệp về tình anh em. Họ lấy nắm đấm của đàn ông, những cuộc tụ họp giải quyết ân oán và những lần giải cứu để làm rõ thế nào là tình anh em. Từ 10 năm trước, thứ âm nhạc, phim ảnh mạng về bạo lực, giang hồ liên tục bị cảnh báo có nguy cơ gieo rắc tư tưởng xấu vào giới trẻ.

Ngày Đời là thế thôi thống trị "top trending" Việt, cũng chính là giai đoạn hỗn loạn của nhạc Việt với một loạt nhạc phẩm về giang hồ, bạo lực xã hội lên ngôi. Khi vợ chồng Phú Lê tự hào thông báo webdrama sớm chạm mốc triệu view, sau Chạm mặt giang hồ 1, bắt tay ngay vào kịch bản Chạm mặt giang hồ 2, đó cũng là thời điểm nội dung đăng tải lên YouTube và các nền tảng mất kiểm soát.

Và rồi, điều sau cùng đọng lại ở Phú Lê là gì?

Những giang hồ mạng kiểu này đi vào "ngách" của nghệ thuật để đánh bóng tên tuổi. Khi nổi tiếng, Phú Lê cởi bỏ bộ trang sức gồm dây chuyền, nhẫn, từng được dân mạng tung hô lên tới "cả kilogam vàng" để lấn sân sang lĩnh vực khác. Những hiện tượng âm nhạc, điện ảnh một thời như Phú Lê lần lượt bị bắt nhưng vẫn để lại vô số tàn dư trên mạng xã hội.

Hết thời giang hồ mạng "dìu nhau" đi lên

Trước khi Phú Lê và Huấn Hoa Hồng bị bắt, dân mạng từng xôn xao về tin Khá Bảnh "sa lưới". Vẫn là câu chuyện lấy nghệ thuật làm bàn đạp, Khá Bảnh tạo ra một điệu nhảy gây sốt mạng xã hội. Khi Phú Lê thành công với webdrama Chạm mặt giang hồ, Khá Bảnh cũng nối gót làm phim chiếu mạng.

Trong đó, có một câu nói được tung hô của Khá Bảnh nhưng cực kỳ nguy hiểm về việc gieo rắc tư tưởng cho khán giả trẻ: "Mày đánh em tao, thì tao đánh mày, thế thôi".

Khá Bảnh đi tù từ tháng 4/2019 và để lại dư âm nặng nề trên không gian mạng. Điệu nhảy của Khá Bảnh gắn liền với dòng nhạc được khán giả gọi là vinahouse. Khán giả dùng từ "bay" để nói về những lần bật nhạc và nhảy, sau đó quay lại video để đăng lên các nền tảng. Những người trong cuộc sẽ hiểu "bay" có nghĩa là gì.

Hiện tượng Khá Bảnh được cho là một phần nguyên nhân xảy ra tình trạng giới trẻ bật nhạc mạnh và nhảy để dùng chất cấm. Một DJ/Producer hoạt động trong giới chia sẻ với Tiền Phong về việc tình trạng "bay lắc" cùng nhạc vinahouse ngày càng nghiêm trọng ở các tụ điểm offline ở các thành phố lớn.

Huấn Hoa Hồng và Phú Lê "sa lưới".

Chính những DJ/Producer của trường phái âm nhạc này cũng tìm đến chất cấm để tự mình lấy cảm giác trước, sau đó lan tỏa năng lượng đến khán giả thông qua âm nhạc được phát ra từ bàn DJ. Vụ việc mới đây của DJ đình đám Thái Hoàng chính là minh chứng - một DJ được tung hô về tài năng nhưng lại vào tù ra tội vì dùng chất cấm, thì sau cùng, thứ âm nhạc anh truyền tới khán giả nguy hại cỡ nào?

Trở lại câu chuyện về Khá Bảnh. Giang hồ mạng thời đầu của những năm 2018, 2019 và các hiện tượng mạng mới nổi ở hiện tại đều có chung một công thức hành động để nổi tiếng. Với những người theo dõi cả "hệ sinh thái" giang hồ mạng, sẽ thấy rõ từ Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê đều có liên kết chặt chẽ với nhau.

Hơn một năm trước, Huấn Hoa Hồng được tung hô vì đứng ra hoàn thiện căn nhà cho Khá Bảnh - loạt video vẫn còn trên nền tảng TikTok. Các đàn em của Khá Bảnh bắt đầu dấn thân vào con đường làm webdrama. Ngay cả Khánh Sky - giang hồ mạng vừa bị bắt, có liên quan đến Huấn Hoa Hồng - cũng là đàn em một thời của Khá Bảnh.

Những đối tượng này bất chấp mọi thủ đoạn để nổi tiếng trên mạng xã hội. Họ xuất hiện trong một MV âm nhạc, đóng một vai ở webdrama hoặc livestream kết hợp với nhau để hút tương tác. Mỗi phiên livestream của Huấn Hoa Hồng, Phú Lê vẫn thu hút hàng nghìn đến chục nghìn người xem cùng lúc trên TikTok. Điều đó thể hiện vẫn có đông đảo cư dân mạng theo dõi nhóm giang hồ mạng này.

Cần chấm dứt tình trạng "hệ sinh thái" giang hồ, cùng bám nhau xây dựng nội dung bẩn để thu hút người xem. Không chỉ là những phiên livestream trên TikTok và cả những nền tảng quan trọng như YouTube và Facebook. Phải có biện pháp cụ thể để tránh xuất hiện những ca khúc, webdrama, các hành vi nghệ thuật theo kiểu chợ búa xã hội vì đây chính là mầm mống tạo nên những giang hồ mạng có sức ảnh hưởng.