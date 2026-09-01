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Tân CEO Apple lần đầu lên tiếng: Hé lộ những sản phẩm đáng kinh ngạc đang được phát triển

Anh Khôi
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Ngay trong ngày đầu tiên đảm nhiệm vị trí cao nhất tại Apple, John Ternus đã gửi thông điệp tới toàn thể nhân viên, hé lộ những bước đi đầu tiên của hãng dưới thời CEO mới.

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Theo nguồn tin từ 9to5Mac, tân CEO Apple John Ternus vừa gửi email đầu tiên tới toàn thể nhân viên trong ngày đầu đảm nhiệm cương vị CEO.

Trong thông điệp, John Ternus dành lời cảm ơn tới người tiền nhiệm Tim Cook vì những hỗ trợ trong quá trình chuyển giao và những đóng góp cho Apple trong nhiều năm.

“Chúng ta thật may mắn khi có một CEO lãnh đạo bằng những giá trị của mình, với sự tử tế và nhân văn như vậy. Tất cả chúng ta đều trở nên tốt hơn nhờ điều đó và tôi rất biết ơn khi ông ấy sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch điều hành”, Ternus viết.

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Đáng chú ý, CEO mới của Apple cũng hé lộ về kế hoạch ngay trước mắt.

“Tuần tới chúng ta sẽ có một màn ra mắt rất lớn và nó sẽ rất ấn tượng. Cảm ơn tất cả mọi người vì những gì các bạn đã làm để biến điều đó thành hiện thực”, John Ternus cho biết.

Theo 9to5Mac, phát biểu này được cho là đề cập tới sự kiện đặc biệt “Surprise and shine” của Apple diễn ra vào ngày 9/9.

Ngoài sự kiện sắp tới, Ternus cho biết Apple còn có “những sản phẩm đáng kinh ngạc đang được phát triển”.

“Không có đội ngũ nào trên thế giới mà tôi muốn cùng xây dựng tương lai hơn”, ông viết.

John Ternus chính thức tiếp quản vị trí CEO Apple từ Tim Cook từ đầu tháng 9/2026. Tim Cook khép lại khoảng 15 năm giữ vị trí CEO và tiếp tục đồng hành cùng hãng trên cương vị Chủ tịch điều hành.

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Tân CEO Apple thực tế không phải gương mặt xa lạ với tập đoàn công nghệ này. Theo Apple, John Ternus gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm từ năm 2001, tức đã có khoảng 25 năm làm việc tại công ty. Ông trở thành Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần cứng năm 2013 và gia nhập đội ngũ điều hành Apple năm 2021 với vị trí Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật phần cứng.

Trong hơn hai thập kỷ tại Apple, Ternus đã tham gia hoặc phụ trách công việc kỹ thuật phần cứng của nhiều dòng sản phẩm chủ lực, từ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch đến AirPods. Ông cũng là một trong những nhân sự chủ chốt trong quá trình chuyển dòng máy Mac sang sử dụng chip Apple Silicon. Trước khi gia nhập Apple, Ternus từng làm kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems và tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania.

Ternus tiếp quản Apple trong thời điểm tập đoàn đang có kết quả kinh doanh ở mức cao. Trong quý III năm tài chính 2026 kết thúc ngày 27/6, Apple đạt doanh thu 109,4 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ và lập kỷ lục mới cho quý tháng 6. EPS pha loãng đạt 2,02 USD, tăng 29%. Apple cho biết doanh thu iPhone, Mac và mảng Dịch vụ đều lập kỷ lục mới trong quý tháng 6.

Theo Reuters, Ternus cũng tiếp quản một Apple có quy mô lớn hơn rất nhiều so với thời điểm Tim Cook lên nắm quyền: doanh thu năm của công ty đã tăng từ khoảng 108 tỷ USD lên 416 tỷ USD, trong khi lợi nhuận vượt 112 tỷ USD. Tuy nhiên, CEO mới đồng thời phải đối mặt với áp lực đưa Apple bắt kịp cuộc đua AI và duy trì động lực đổi mới sản phẩm trong giai đoạn tiếp theo.

Tags

John Ternus

Apple

Tim Cook

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Apple Silicon

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