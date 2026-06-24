'Tân binh' xe ga Yamaha ra mắt: siêu tiết kiệm xăng, đe dọa 'soán ngôi' Honda SH Mode

Mẫu xe máy mới sở hữu thiết kế và trang bị hiện đại thách thức các đối thủ nhà Honda.

Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe tay ga RS NEO 2026 tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với giá bán từ 80.000 Đài tệ, tương đương khoảng 66 triệu đồng. Sở hữu thiết kế thể thao, trọng lượng nhẹ cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mẫu xe mới được xem là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe ga đô thị cỡ nhỏ.

RS NEO là phiên bản mới nhất trong dòng xe tay ga phổ thông của Yamaha, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi thường xuyên di chuyển trong thành phố. So với nhiều mẫu xe ga truyền thống, điểm nhấn lớn nhất của RS NEO nằm ở thiết kế mang phong cách thể thao lấy cảm hứng từ dòng mô tô Yamaha R-Series.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn định vị đôi sắc nét, trong khi thân xe được tạo hình góc cạnh hơn nhằm tăng cảm giác năng động. Đuôi xe vuốt gọn kết hợp cùng cụm đèn hậu đặt dọc giúp tổng thể xe mang dáng vẻ hiện đại và trẻ trung.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha cũng tập trung vào yếu tố linh hoạt khi phát triển mẫu xe này. Theo thông số được công bố, RS NEO chỉ nặng khoảng 93 kg, thuộc nhóm xe tay ga nhẹ nhất trong phân khúc động cơ 125cc hiện nay. Mức trọng lượng này giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc, đồng thời thuận tiện hơn khi dắt hoặc quay đầu xe trong không gian hẹp.

Cung cấp sức mạnh cho RS NEO là động cơ Blue Core dung tích 125cc, làm mát bằng không khí. Đây là dòng động cơ quen thuộc trên nhiều mẫu xe ga của Yamaha, được tối ưu theo hướng cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 57,9 km/lít, tương đương chưa đến 1,8L/100 km. Đây là con số khá cạnh tranh trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí sử dụng và hiệu quả vận hành.

Với mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng, Yamaha RS NEO được nhiều trang tin quốc tế so sánh với Honda Air Blade - một trong những mẫu xe tay ga phổ biến nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, xét về định vị sản phẩm, hai mẫu xe vẫn có những khác biệt nhất định.

Honda Air Blade hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam với nhiều phiên bản khác nhau, giá bán đề xuất từ hơn 40 triệu đồng. Mẫu xe của Honda sở hữu động cơ eSP+ hiện đại, hệ thống đại lý rộng khắp cùng lợi thế lớn về thương hiệu và dịch vụ hậu mãi.

Trong khi đó, RS NEO hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên sự gọn nhẹ, thiết kế trẻ trung và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Trọng lượng thấp hơn đáng kể so với Air Blade được xem là một trong những lợi thế nổi bật nhất của mẫu xe Yamaha.

Dù chưa có thông tin về việc phân phối chính hãng tại Việt Nam, sự xuất hiện của RS NEO cho thấy các hãng xe máy tiếp tục đẩy mạnh cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe ga đô thị. Thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh động cơ hay trang bị công nghệ, nhiều nhà sản xuất đang hướng tới các yếu tố thực dụng hơn như trọng lượng nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng sử dụng linh hoạt hằng ngày.

Trong bối cảnh thị trường xe máy đang dần bão hòa, những mẫu xe sở hữu thiết kế khác biệt cùng trải nghiệm sử dụng phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút đối với người tiêu dùng trẻ. Yamaha RS NEO là một trong những ví dụ mới nhất cho xu hướng này.



