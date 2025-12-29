HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tầm xa của bom lượn gắn module UMPK đã đạt gần 300 km

Bạch Dương |

Các quả bom đã được sửa đổi để phù hợp với một module UMPK nâng cấp, tầm xa tùy thuộc vào khối lượng, lên tới 300 km.

Tầm xa bom lượn gắn module UMPK đạt gần 300 km và tiềm năng công nghệ quân sự - Ảnh 1.

"Tầm xa của bom hàng không với phương tiện lượn đa năng đạt tới 300 km", điều này được Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 .

"Và một loạt sản phẩm khá đa dạng vẫn đang trên đường phát triển. Điều này bao gồm cả những module lượn đa năng đã được biết đến rộng rãi".

"Về cơ bản, đây là một quả bom hàng không được nhanh chóng cải tiến để trở thành một module bay với tầm bay, tùy thuộc vào khối lượng của nó, từ 90 km đến gần 300 km. Nhiều người nói đây là vũ khí chiến thắng", ông Manturov nói.

Tầm xa bom lượn gắn module UMPK đạt gần 300 km và tiềm năng công nghệ quân sự - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov đã cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động sản xuất vũ khí.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov tuyên bố Nga dự định tăng cường sản xuất máy bay không người lái theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng.

Ông Manturov lưu ý rằng hiện tại họ đang tích cực tiến hành các công việc cụ thể liên quan đến sản xuất máy bay không người lái (UAV) với nhiều kiểu loại khác nhau.

"Chúng tôi đang nội địa hóa các linh kiện và sẽ tiếp tục tăng cả khối lượng sản xuất và điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu của Bộ Quốc phòng cùng với các nhà chế tạo và nhà phát triển của Nga", quan chức trên nhấn mạnh.

Hiện tại, Nga đang cung cấp cho mặt trận số lượng máy bay không người lái vượt trội hơn hẳn so với Ukraine.

Ông Manturov làm rõ: "Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nói rồi, và tôi chỉ có thể nhắc lại ở đây, rằng chúng tôi sản xuất hàng triệu sản phẩm này và hiện đang cung cấp cho mặt trận với số lượng lớn hơn đối thủ của chúng ta".

Theo TASS
Lotus Chat - Ứng dụng “made in Vietnam”: Đã có 2 triệu người tải về, đặc quyền bậc nhất mà lại miễn phí
Tags

Ukraine

Manturov

Denis Manturov

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại