"Tầm xa của bom hàng không với phương tiện lượn đa năng đạt tới 300 km", điều này được Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 .

"Và một loạt sản phẩm khá đa dạng vẫn đang trên đường phát triển. Điều này bao gồm cả những module lượn đa năng đã được biết đến rộng rãi".

"Về cơ bản, đây là một quả bom hàng không được nhanh chóng cải tiến để trở thành một module bay với tầm bay, tùy thuộc vào khối lượng của nó, từ 90 km đến gần 300 km. Nhiều người nói đây là vũ khí chiến thắng", ông Manturov nói.

Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov đã cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động sản xuất vũ khí.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov tuyên bố Nga dự định tăng cường sản xuất máy bay không người lái theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng.

Ông Manturov lưu ý rằng hiện tại họ đang tích cực tiến hành các công việc cụ thể liên quan đến sản xuất máy bay không người lái (UAV) với nhiều kiểu loại khác nhau.

"Chúng tôi đang nội địa hóa các linh kiện và sẽ tiếp tục tăng cả khối lượng sản xuất và điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu của Bộ Quốc phòng cùng với các nhà chế tạo và nhà phát triển của Nga", quan chức trên nhấn mạnh.

Hiện tại, Nga đang cung cấp cho mặt trận số lượng máy bay không người lái vượt trội hơn hẳn so với Ukraine.

Ông Manturov làm rõ: "Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nói rồi, và tôi chỉ có thể nhắc lại ở đây, rằng chúng tôi sản xuất hàng triệu sản phẩm này và hiện đang cung cấp cho mặt trận với số lượng lớn hơn đối thủ của chúng ta".