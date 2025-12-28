Lotus Chat - Ứng dụng “made in Vietnam”: Đã có 2 triệu người tải về, đặc quyền bậc nhất mà lại miễn phí

Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng trở nên phức tạp, nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư cá nhân khi giao tiếp trực tuyến đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dùng. Việc lo ngại về việc bị thu thập dữ liệu trái phép hoặc rò rỉ thông tin từ máy chủ là hoàn toàn có cơ sở.

Lotus Chat là một ứng dụng nhắn tin thuần Việt ra mắt cuối năm 2024. Đến nay ứng dụng đã sở hữu hệ sinh thái gần 2 triệu người dùng. Nền tảng này ghi nhận hơn 1 triệu lượt tải trên Google Play Store; trong khi đó tại mặt trận iOS, Lotus Chat đã có thời điểm vươn lên Top 3 ứng dụng chat và Top 13 ứng dụng miễn phí trên App Store vào tháng 5/2025.

Lotus Chat được định hình là nền tảng hội tụ nhiều ưu điểm từ các app nhắn tin khác trên thị trường, đồng thời tích hợp thêm các tính năng độc quyền tăng cường về bảo mật, tối ưu hiệu quả công việc mà nhiều ứng dụng khác không có.

Ngoài việc có đầy đủ các tính năng cơ bản của một ứng dụng chat như kết bạn, nhắn tin, gọi điện - Lotus Chat có một cơ chế bảo mật đặc biệt.

Để giải quyết triệt để những quan ngại này, Lotus Chat đã xây dựng các lớp phòng vệ chuyên sâu, đặc biệt là tính năng Trò chuyện bí mật, giúp thiết lập một không gian trao đổi dữ liệu khép kín và an toàn tuyệt đối.

Chế độ trò chuyện bí mật và cơ chế bảo vệ dữ liệu gốc

Tính năng Trò chuyện bí mật của Lotus Chat được thiết kế dành riêng cho những tình huống đòi hỏi mức độ bảo mật khắt khe nhất. Nền tảng này ứng dụng công nghệ mã hóa đầu cuối (E2E), đảm bảo rằng chỉ có người gửi và người nhận mới có thể đọc được nội dung hội thoại.

Hệ thống mã hóa này hoạt động theo cách biến đổi thông tin thành các chuỗi ký tự phức tạp ngay từ thiết bị gốc, khiến ngay cả nhà cung cấp dịch vụ như Lotus Chat cũng không thể truy cập hay giải mã dữ liệu của khách hàng.

Điểm khác biệt lớn của cơ chế này nằm ở nguyên tắc không lưu trữ trên máy chủ. Toàn bộ tin nhắn và tệp tin chỉ tồn tại cục bộ trên thiết bị của các bên tham gia, thay vì được sao lưu trên hệ thống đám mây như các cuộc trò chuyện thông thường.

Để tối ưu hóa quyền riêng tư, người dùng có thể kích hoạt chức năng tin nhắn tự hủy, cho phép xóa sạch nội dung sau một khoảng thời gian nhất định khi đối phương đã đọc. Bên cạnh đó, việc ngăn chặn quyền chuyển tiếp nội dung cũng là một rào cản kỹ thuật quan trọng, giúp giảm thiểu rủi ro thông tin bị phát tán ra ngoài phạm vi cuộc hội thoại ban đầu.

Hệ thống xác minh độc lập dựa trên toán học

Thay vì yêu cầu người dùng phải đặt niềm tin vào các cam kết từ nhà phát triển, Lotus Chat cung cấp công cụ để mỗi cá nhân tự xác minh tính an toàn của cuộc trò chuyện. Mỗi phiên trò chuyện bí mật sẽ được gán một khóa mã hóa (encryption key) độc nhất. Đây chính là bằng chứng kỹ thuật khách quan nhất để chứng minh tính toàn vẹn của lớp bảo mật đầu cuối.

Trong phần thông tin chi tiết của cuộc hội thoại, cả hai bên tham gia có thể thực hiện việc đối chiếu mã khóa hiển thị trên màn hình thiết bị của mình. Quy trình này diễn ra đơn giản nhưng mang lại hiệu quả xác thực cao: nếu hai dãy khóa khớp nhau hoàn toàn, điều đó khẳng định cuộc trò chuyện đang được bảo vệ trong một đường truyền riêng biệt, không có sự can thiệp của bên thứ ba hay bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào. Cơ chế này giúp người dùng hoàn toàn chủ động trong việc kiểm soát an ninh thông tin mà không cần phụ thuộc vào sự tin tưởng cảm tính đối với hệ thống.

