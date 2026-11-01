Đêm 17/11 theo giờ Việt Nam, tỷ phú Jensen Huang, nhà đồng sáng lập NVIDIA, thu hút sự chú ý khi đăng tải tâm thư dài gần 300 từ trên mạng xã hội X. Đây là lần đầu tiên ông công khai lên tiếng kể từ khi rời vị trí CEO tập đoàn công nghệ mà mình đã dành hơn ba thập kỷ gây dựng.

Không đề cập đến những con chip tiên tiến, trí tuệ nhân tạo hay các kế hoạch kinh doanh như thường lệ, lần này, vị tỷ phú 63 tuổi dành phần lớn nội dung để nói về những sai lầm cá nhân, tình yêu dành cho NVIDIA và sự biết ơn đối với những người đã ở bên mình trong giai đoạn khó khăn.

Đáng chú ý, ông cũng lần đầu công khai đề cập đến khả năng trở lại điều hành tập đoàn.

Nguyên văn chia sẻ của ông Jensen Huang

Thừa nhận sai lầm nghiêm trọng, gửi lời cảm ơn sau một tuần biến động

Mở đầu tâm thư, Jensen Huang cho biết trong một tuần qua, ông đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp trong ngành công nghệ, thậm chí cả những người mà bản thân chưa từng gặp mặt.

"Xin cảm ơn tất cả những ai đã dành sự tử tế cho tôi và gia đình. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, nội dung thu hút sự chú ý nhất nằm ở phần tiếp theo, khi nhà sáng lập NVIDIA trực tiếp thừa nhận trách nhiệm đối với những biến cố vừa xảy ra.

Jensen Huang viết rằng ông đã không đáp ứng được những tiêu chuẩn mà NVIDIA đặt ra cho tất cả mọi người và đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong đời sống cá nhân. Ông thừa nhận những hành động của mình đã gây ra vấn đề cho Hội đồng Quản trị, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc.

"Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của bản thân và cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra độc lập của Hội đồng Quản trị", ông khẳng định.

Dù thừa nhận sai lầm, ông không đi sâu giải thích những vấn đề đang được điều tra. Phát ngôn mới chủ yếu tập trung vào việc nhận trách nhiệm và bày tỏ sự trân trọng đối với những người tiếp tục ủng hộ mình.

Nhắc lại 53 năm tại Mỹ và 33 năm dành cho NVIDIA

Một phần đáng chú ý khác trong tâm thư là những chia sẻ của Jensen Huang về hành trình cuộc đời và sự nghiệp.

Ông cho biết mình đặt chân đến Mỹ cách đây 53 năm. "NVIDIA là tâm huyết cả đời của tôi. Được cùng các đồng nghiệp gây dựng NVIDIA trở thành công ty như ngày hôm nay là một đặc ân và niềm vinh dự lớn lao", ông viết.

Từ một doanh nghiệp phát triển bộ xử lý đồ họa, NVIDIA dần trở thành tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực điện toán tăng tốc và trí tuệ nhân tạo. Trong suốt hơn ba thập kỷ, hình ảnh Jensen Huang gần như gắn liền với sự phát triển của tập đoàn, từ những ngày đầu khởi nghiệp đến thời kỳ bùng nổ AI trên toàn cầu.

Trong tâm thư, ông khẳng định một công ty như NVIDIA chỉ có thể hình thành và phát triển nhờ môi trường đặc biệt tại Mỹ. Nhà sáng lập kết thúc phần hồi tưởng bằng lời bày tỏ tình yêu dành cho đất nước và doanh nghiệp.

Những chia sẻ này xuất hiện chỉ ít ngày sau khi NVIDIA chính thức công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo thông cáo ngày 12/11, Jensen Huang đã từ chức CEO, Chủ tịch điều hành và thành viên Hội đồng Quản trị. Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính NVIDIA, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền.

Mong muốn trở lại ghế CEO và lời nhắn đặc biệt dành cho gia đình

Dù không còn giữ vị trí điều hành, Jensen Huang cho thấy ông vẫn chưa khép lại khả năng trở về NVIDIA.

Trong tâm thư, ông cho biết kể từ khi rời đi, bản thân đã nhận được nhiều lời kêu gọi trở lại từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng. Nhiều người thậm chí trực tiếp liên hệ với ông giữa lúc NVIDIA phải đối mặt với những thay đổi phức tạp về công nghệ, thị trường, cạnh tranh và địa chính trị.

Jensen Huang nhận định NVIDIA là một doanh nghiệp đặc biệt, thuộc dạng hiếm có trong nhiều thế hệ. Ông khẳng định sẽ rất vinh dự được trở lại vị trí CEO nếu Hội đồng Quản trị xác định đây là quyết định tốt nhất cho cổ đông, nhân viên, doanh nghiệp và nước Mỹ.

Trước đó, ngày 8/11, Hội đồng Quản trị NVIDIA thông báo mở cuộc điều tra độc lập sau những thông tin cho rằng Jensen Huang có thể đã trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài. Tập đoàn khi đó nhấn mạnh chưa có cơ sở để tin rằng bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia đã bị xâm phạm.

Theo CBS News ngày 17/11, một nguồn tin am hiểu quan điểm của Hội đồng Quản trị cho biết các thành viên chưa có ý định đưa Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo. Như vậy, tương lai của nhà sáng lập tại NVIDIA vẫn chưa được xác định.

Dù vậy, thay vì khép lại tâm thư bằng câu chuyện công việc, Jensen Huang lựa chọn gửi lời cảm ơn tới những người đã động viên mình trong những ngày qua. Đặc biệt, những dòng cuối cùng được ông dành riêng cho gia đình.

"Tôi yêu mọi người. Tôi sẽ dành phần đời còn lại để sống sao cho xứng đáng với tình yêu mà mọi người đã dành cho tôi", ông viết.

Bức tâm thư kết thúc bằng một chữ ký ngắn gọn: "Jensen". Giữa những biến động liên quan đến sự nghiệp và tương lai tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, lời nhắn gửi gia đình trở thành một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong lần lên tiếng này của vị tỷ phú 63 tuổi.