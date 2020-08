Tâm sự tuổi 37: Sự tự tin của người trưởng thành được trao bằng tiền, không có tiền thì tất cả đều không có!

01

"Vòng quay hạnh phúc" (tên gốc All is well) là bộ phim truyền hình hay nhất tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2019.

Nhiều người vô cùng hâm mộ nhân vật Tô Minh Ngọc. Lý do rất đơn giản: cô ấy thực sự giàu có và mạnh mẽ.

Tô Minh Ngọc tự nỗ lực học tập và kiếm sống, trở thành một Minh tổng thành công, mạnh mẽ, có tiếng nói, địa vị và giàu có hơn hẳn hai người anh trai.

Sau cái chết của mẹ, Tô Minh Ngọc bỏ ra 400.000 nhân dân tệ mua đất ở nghĩa trang để chôn cất mẹ, và tiền tang lễ cũng được cô chi trả.

Gia đình Tô Minh Ngọc rao bán ngôi nhà cũ, và cô đã bí mật mua lại nó với giá 1,5 triệu nhân dân tệ.

Anh hai Tô Minh Thành đã không trả đủ tiền cho bố mua một ngôi nhà mới, vì vậy cô đã bỏ tiền ra mà không nói một lời nào.

Cô cũng giới thiệu công việc cho người anh trai đang thất nghiệp Tô Minh Triết, và nhận chăm sóc người bố khi ông đang mắc bệnh.

Vì có tiền, cô có đủ tự tin và sức mạnh để đối mặt với rủi ro.

Nguyên nhân sâu xa của những mâu thuẫn gia đình vẫn là tiền bạc, bởi vì nếu không có tiền thì không có niềm tin, và có nhiều khả năng mất can đảm để sống.

Điều đó rất thực tế, nhưng thực sự không thể phủ nhận, sự tự tin của con người là do tiền mang lại.

02

Tôi từng nghĩ rằng: "Nếu tôi có tiền, ngày nào tôi cũng ở trong khách sạn năm sao, và tôi sẽ thuê hẳn hai phòng, ở một phòng và để trống một phòng.

Mục đích của tôi là, vào những ngày lễ ắt sẽ có nhiều người đi du lịch, họ sẽ đến xếp hàng ngoài quầy lễ tân để đợi thuê phòng. Chỉ vậy thôi là tôi đã vui rồi".

Nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng ai dám chắc rằng mình chưa từng có ý nghĩ điên rồ như vậy.

Là một người trưởng thành, có lẽ bạn là người hiểu rõ nhất: chỉ những người đã từng chịu nhiều vất vả mới có thể hiểu được giá trị của đồng tiền.

Kiếm được nhiều tiền để giải quyết tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Nếu bạn có tiền, bạn không ngần ngại giúp đỡ gia đình khi họ gặp rắc rối.

Một số người nói rằng, thế hệ 8X là thế hệ chịu nhiều áp lực nhất, trên là phụng dưỡng cha mẹ già, dưới là đàn con thơ đang tuổi ăn học, và ở giữa là bản thân bận rộn vì cơm áo gạo tiền.

Tôi có một người bạn tên Minh, sau khi tốt nghiệp đại học, Minh được nhận ngay vào một công ty danh tiếng, vài năm sau cậu ấy lấy vợ và sinh con.

Trong mắt mọi người, Minh thực sự rất hoàn mỹ, nhưng trong lòng cậu ấy có một nỗi đau mà có lẽ cho đến khi chết cũng không thể vơi đi được.

Mười năm trước, khi Minh lấy vợ và mua nhà, khoản nợ vẫn còn gần một nửa. Chính bố mẹ Minh đã bí mật chuyển một khoản tiền lớn cho cậu ấy. Minh không hề biết khoản tiền đó ở đâu ra.

Mãi cho đến khi bố cậu qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày, cậu mới nhận ra rằng giờ biết thì đã quá muộn.

Nhiều người mồm thì nói rằng tiền không phải là vạn năng, nhưng chính họ lại đang đổ xô kiếm tiền mỗi ngày, và những gì họ cần không gì khác hơn là sự vững chắc và tự tin khi có tiền.

03

Nhiều người thích nhân vật Tô Minh Ngọc, không chỉ vì cô ấy giàu có và quyền lực, mà còn vì cô ấy biết nỗ lực vì cuộc sống của mình.

Bạn không thể trải nghiệm niềm vui của những người giàu, và bạn càng khó tưởng tượng công việc khó khăn của họ.

Có một cảnh trong "Vòng quay hạnh phúc" đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt: Hôm đó, Minh Ngọc uống rất nhiều rượu, và sau khi trở về khách sạn, chút sức lực cuối cùng dường như đã cạn kiệt và cô ngâm mình vào bồn tắm.

Nhưng rồi cô chợt bừng tỉnh, cởi áo khoác ra và treo nó lên, rồi đi ra rút điện thoại di động ra, cầm chặt nó trong tay, rồi mới thư giãn và ngủ thiếp đi trong bồn tắm.

Nhiều người sau đó mới biết đó là vì cô sợ bỏ lỡ các cuộc gọi công việc quan trọng. Cô cũng hiểu rằng sự tự do không dễ có hiện giờ đều đến từ nguồn thu nhập của công việc này.

Và cô ấy giống như những gì chúng ta đang trải qua, bị cuộc sống áp bức đến cùng cực và phải tự mình vượt lên khó khăn.

Bất kể đàn ông hay phụ nữ, sự tự tin của những người trưởng thành là do tiền mang lại, và cố gắng kiếm nhiều tiền hơn trong thời gian bạn rảnh rỗi.

Dựa vào chính những nỗ lực của bản thân, bạn sẽ có đủ thu nhập và tự tin trong cuộc sống.

Khi bạn gặp một người chỉ thích nói những lời ngọt ngào, nhưng miễn cưỡng trả tiền cho một bữa ăn, bạn có thể tự tin nói: "Xin lỗi, những thứ tôi thích đều rất đắt đỏ."

04

Wilde từng nói: "Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới. Bây giờ tôi già rồi, tôi mới biết nó đúng là như vậy."

Nhiều người nói rằng tiền không quan trọng, và một số ít người sẽ nói rằng tôi không thích tiền.

Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì tất cả cũng đều không có. Không có tiền có nghĩa là không có quyền lựa chọn cuộc sống.

Nỗ lực kiếm tiền không phải là để thay đổi thế giới, mà là cho bản thân bạn đủ khả năng để chống lại những thay đổi của thế giới và mọi người xung quanh.

Sự tự tin của người trưởng thành được trao bằng tiền.

Đừng nói rằng không thích tiền ở độ tuổi bạn cần tiền nhất, thay vào đó hãy nỗ lực làm việc nhiều hơn!