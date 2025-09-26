Tâm sự của cô vợ Hà Nội khiến nhiều người lo lắng: Bầu 3 tháng, hiện không 1 đồng tiết kiệm!

Chúng ta đều biết mang thai và sinh con là hành trình không đơn giản, cần sự ổn định về cả tinh thần lẫn vấn đề tiền bạc.

Bấp bênh tài chính ở trạng thái bình thường đã đáng lo, nếu khi mang thai vẫn chưa ổn định, thì quả thực muốn tĩnh tâm, suy nghĩ tích cực cũng không được. Bởi chi phí đi sinh và nuôi con trong vòng 1 năm đầu thường không nhỏ, có sự chuẩn bị từ trước cũng chưa chắc đã yên tâm 100%, vì không ai lường được hết những vấn đề có thể phát sinh.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một mẹ bầu 3 tháng đã trải lòng về tình cảnh có phần đáng lo như vậy. Còn 6 tháng nữa là sinh con, nhưng đến giờ vợ chồng cô vẫn chưa tiết kiệm được đồng nào…

Ảnh minh họa

“Em đang bầu 3 tháng, cả 2 vợ chồng đều đang làm thuê ở Hà Nội mà hiện tại chưa để được đồng nào. Còn 6 tháng nữa là đến ngày dự sinh rồi, giờ tiết kiệm không biết có nổi không. Bố mẹ 2 bên đều ở xa, cao tuổi rồi nên vợ chồng em cũng ngại nhờ ông bà. Giờ mỗi tháng em đang tính phải cố để ra được 7 triệu để đi sinh.

Em thấy mọi người kêu mua vàng, gửi tiết kiệm mà ham, nhưng em cũng đang hơi rối vì thu nhập bấp bênh, cũng chưa dành dụm bao giờ. Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm giúp em xem nên tiết kiệm theo hướng nào với ạ” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự lo lắng với tình hình hiện tại của cặp vợ chồng này. Có người thở dài, thắc mắc sao lại để “nước đến chân mới nhảy” như vậy; cũng có người khuyên nhủ, động viên “thôi muộn còn hơn không”.

“6 tháng nữa dự sinh mà giờ chưa tiết kiệm được gì thì thực sự vợ chồng 2 bạn liều quá. Đang bầu cũng cần thăm khám, tẩm bổ nữa, không phải cứ cố cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm 7 triệu/tháng là ổn đâu. Giảm gì chứ đừng giảm khoản thăm khám với bồi bổ nhé” - Một người nhắc nhở.

“Tích tiền đi đẻ thì giữ tiền mặt thôi chứ mua vàng với gửi tiết kiệm làm gì hả bạn? Chẳng lẽ đến lúc trở dạ lại lật đật mang vàng đi bán rồi mới vô viện à? Trong khi chỉ có 2 vợ chồng với nhau nữa. Có gửi tiết kiệm thì gửi kỳ hạn 1-2 tháng thôi, có việc còn rút ra luôn mà thực ra gửi ngắn và gửi 7 triệu/tháng lãi cũng không đáng bao nhiêu. Tốt nhất giữ tiền mặt, để ra 1 tài khoản khác không lại tiêu vào thì bằng hòa” - Một người chia sẻ.

“Có chắc là để ra 7 triệu/tháng mà không ảnh hưởng đến chi phí ăn uống, sinh hoạt không? Nếu chắc thì ok. Kinh tế eo hẹp thì ưu tiên đi xin đồ cho bé, khỏi mua mới là cũng đỡ được 1 khoản nữa”- Một người gợi ý.

Nên chuẩn bị tài chính thế nào để sẵn sàng cho việc có con?

“Có bao nhiêu tiền thì mới đủ để có con?” là câu hỏi không có đáp án chung, đúng với tất cả vì mỗi người một quan điểm, một cách nuôi con. Chưa kể nhu cầu đầu tư, chăm sóc con nhỏ cũng chẳng ai giống ai. Bởi thế, bạn phải là người tự tìm ra một con số cụ thể cho câu hỏi này, để giải tỏa căng thẳng và sẵn sàng cho hành trình làm mẹ phía trước.

Ảnh minh họa

Nếu vẫn còn hoang mang, chẳng biết tính toán ra sao làm sao trong việc chuẩn bị tài chính trước khi có con, bạn có thể tham khảo 2 gợi ý dưới đây.

1 - Mua bảo hiểm y tế/bảo hiểm sức khỏe kèm theo bảo hiểm thai sản

Nhắc tới bảo hiểm thai sản, nhiều người vẫn thường lầm tưởng rằng đây là một loại bảo hiểm độc lập. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo hiểm thai sản chỉ là một quyền lợi bổ sung của bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe.

Trong trường hợp bản thân đang có dự định “thả bầu”, bạn nên mua bảo hiểm y tế/bảo hiểm sức khỏe kèm theo bảo hiểm thai sản để được chi trả chi phí thăm khám trong quá trình mang thai và sinh con.

Ảnh minh họa

Để được chi trả và nhận quyền lợi ở mức tối đa khi mua bảo hiểm thai sản, bạn cần tìm hiểu và nắm rõ khái niệm “thời gian chờ”. Phần lớn các sản phẩm bảo hiểm thai sản hiện nay đều áp dụng mức thời gian chờ là 270 ngày. Điều này có nghĩa là nếu bạn sinh con trong vòng 270 ngày sau khi mua bảo hiểm thai sản, bạn có thể sẽ không được tối đa quyền lợi của bảo hiểm thai sản.

Chính bởi vậy, thời điểm hợp lý nhất để mua bảo hiểm thai sản chính là khoảng từ 1 - 1,5 tháng trước khi “thả bầu”, nhớ nhé!

2 - Lên kế hoạch tiết kiệm một khoản riêng phục vụ công cuộc bỉm sữa

Cần nhấn mạnh rằng đây là khoản tiết kiệm độc lập, chỉ dùng để phục vụ việc nuôi con chứ hoàn toàn không còn mục đích nào khác ở đây. Chính bởi thế, bạn cần tự mình làm rõ 3 vấn đề dưới đây:

- Mình sẽ nuôi con bằng sữa mẹ 100% hay kết hợp sữa mẹ và sữa công thức?

- Khi hết 6 tháng nghỉ thai sản, có thể nhờ ông bà hỗ trợ trông cháu để mình đi làm lại không, hay sẽ phải thuê giúp việc?

- Mình muốn nuôi con theo kiểu “tiết kiệm tối đa” hay “chi mạnh hết mức”?

Tự làm rõ được những vấn đề này rồi, tự khắc bạn sẽ tìm ra được mức ngân sách cho việc nuôi con hàng tháng, từ đó biết được con số cần tiết kiệm ngay từ bây giờ để sẵn sàng đón thiên thần nhỏ.