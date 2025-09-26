Còi tàu hú vang, người phụ nữ chạy xe máy vẫn lao qua: Khoảnh khắc gây ám ảnh sáng 25/9

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn camera an ninh ghi lại vụ va chạm giữa xe máy và tàu hỏa vào khoảng 6h15' sáng 25/9 ở Bắc Ninh khiến dư luận không khỏi kinh sợ. Sau khi theo dõi tình huống tai nạn, số đông đặc biệt lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người điều khiển xe máy.





Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, thì sự việc trong đoạn clip trên xảy ra vào sáng 25/9, tại lối đi tự mở giao cắt giữa Km 58+700 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng với đường đi từ QL1A vào thôn Phi Mô (thuộc thôn Đại Phú 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Người điều khiển xe máy là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1971, trú tại thôn Phi Mô, xã Lạng Giang, Bắc Ninh). Khi di chuyển từ thôn Phi Mô ra QL1A, xe máy của bà Th. đã va chạm với tàu hàng số hiệu D14E-20XX chạy hướng Hà Nội – Đồng Đăng.

Sau va chạm, bà Th. bị gãy xương chậu, phải nhập viện cấp cứu. Hiện nạn nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do người điều khiển xe máy không quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua nơi giao cắt với đường sắt.