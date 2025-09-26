HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Còi tàu hú vang, người phụ nữ chạy xe máy vẫn lao qua: Khoảnh khắc gây ám ảnh sáng 25/9

Hương Trà |

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn camera an ninh ghi lại vụ va chạm giữa xe máy và tàu hỏa vào khoảng 6h15' sáng 25/9 ở Bắc Ninh khiến dư luận không khỏi kinh sợ. Sau khi theo dõi tình huống tai nạn, số đông đặc biệt lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người điều khiển xe máy.


Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, thì sự việc trong đoạn clip trên xảy ra vào sáng 25/9, tại lối đi tự mở giao cắt giữa Km 58+700 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng với đường đi từ QL1A vào thôn Phi Mô (thuộc thôn Đại Phú 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Người điều khiển xe máy là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1971, trú tại thôn Phi Mô, xã Lạng Giang, Bắc Ninh). Khi di chuyển từ thôn Phi Mô ra QL1A, xe máy của bà Th. đã va chạm với tàu hàng số hiệu D14E-20XX chạy hướng Hà Nội – Đồng Đăng.

Sau va chạm, bà Th. bị gãy xương chậu, phải nhập viện cấp cứu. Hiện nạn nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do người điều khiển xe máy không quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua nơi giao cắt với đường sắt.

Bị tẩy chay vì dựng rạp cưới ngoài ngõ suốt 1 tuần: Hàng xóm không ai sang ăn cỗ, lảng tránh mọi lời chào
Tags

va chạm tàu hỏa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại