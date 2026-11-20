Với mục tiêu nhận lãi 100 triệu đồng sau khi đáo hạn, số tiền gốc cần gửi sẽ khác nhau tùy ngân hàng và kỳ hạn gửi.

Khảo sát mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, SHB và BAC A BANK vào ngày 19/11 cho thấy: Agribank và BAC A BANK đang niêm yết mức lãi suất cao hơn rõ rệt so với nhóm "big 3" và SHB ở cả 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong khi đó, BIDV, VietinBank và Vietcombank vẫn giữ mức lãi suất tương đương nhau.

Đồ họa AI

Công thức tính tiền gốc cần gửi để nhận 100 triệu đồng tiền lãi như sau: - Kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(Lãi suất năm x 3/12) - Kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(Lãi suất năm x 9/12) - Kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(Lãi suất năm x 12/12)

Gửi tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Cần gửi tối thiểu khoảng 1,85 tỷ đồng để lãi 100 triệu

BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy số tiền gốc cần gửi để nhận lãi 100 triệu sau từng kỳ hạn là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(2,4% x 3/12) = 16.666.666.667 đồng (khoảng 16,67 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(3% x 9/12) = 4.444.444.444 đồng (khoảng 4,44 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 1.851.851.852 đồng (khoảng 1,85 tỷ đồng).

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại Agribank: Cần gửi tối thiểu khoảng 1,47 tỷ đồng để lãi 100 triệu

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy số tiền gốc cần gửi để nhận lãi 100 triệu sau từng kỳ hạn là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(4,75% x 3/12) = 8.421.052.632 đồng (khoảng 8,42 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(6,6% x 9/12) = 2.020.202.020 đồng (khoảng 2,02 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(6,8% x 12/12) = 1.470.588.235 đồng (khoảng 1,47 tỷ đồng).

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Gửi tiết kiệm tại SHB: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,04 tỷ đồng để lãi 100 triệu

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy số tiền gốc cần gửi để nhận lãi 100 triệu sau từng kỳ hạn là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(3% x 3/12) = 13.333.333.333 đồng (khoảng 13,33 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(4,4% x 9/12) = 3.030.303.030 đồng (khoảng 3,03 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(4,9% x 12/12) = 2.040.816.327 đồng (khoảng 2,04 tỷ đồng).

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại BAC A BANK: Cần gửi tối thiểu khoảng 1,52 tỷ đồng để lãi 100 triệu

BAC A BANK hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy số tiền gốc cần gửi để nhận lãi 100 triệu sau từng kỳ hạn là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(4,75% x 3/12) = 8.421.052.632 đồng (khoảng 8,42 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(6,55% x 9/12) = 2.035.623.410 đồng (khoảng 2,04 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 100 triệu đồng/(6,6% x 12/12) = 1.515.151.515 đồng (khoảng 1,52 tỷ đồng).

Đồ họa AI

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 19/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, hình thức gửi (online/tại quầy) và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.