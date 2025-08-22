Tạm giữ hình sự về hành vi "Giết người" 2 đối tượng lao xe vào đại úy cảnh sát cơ động

Tối 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (sinh năm 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2006, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

2 đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80.

Trước đó, khoảng 20h10' ngày 21/8, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào bệnh viện cấp cứu.