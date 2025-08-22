HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ hình sự về hành vi "Giết người" 2 đối tượng lao xe vào đại úy cảnh sát cơ động

Duy Anh |

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80.

Tối 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (sinh năm 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2006, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Tạm giữ hình sự về hành vi "Giết người" 2 đối tượng lao xe vào đại úy cảnh sát cơ động - Ảnh 1.

2 đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80.

Trước đó, khoảng 20h10' ngày 21/8, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. 

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng. 

Tuy nhiên 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào bệnh viện cấp cứu.

Danh tính 4 nhân viên ngân hàng vừa bị bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú
Tags

khởi tố

công an TP Hà Nội

Cảnh sát cơ động

đường Nghi Tàm

Phòng Cảnh sát cơ động CATP

'thông chốt' bảo vệ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại