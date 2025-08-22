Danh tính 4 nhân viên ngân hàng vừa bị bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 22/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra chuyên án “Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với với đối tượng chính trong đường dây để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội...

Đường dây "rửa tiền" bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan, thậm chí đối tượng dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng làm việc vẫn có thể mở tài khoản…

Cơ quan điều tra xác định đây chính là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo nên Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các ngân hàng trong vụ án.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú tại TP Đà Nẵng - là đối tượng chính trong đường dây rửa tiền) để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo đó, đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 4 đối tượng, trong đó bắt tạm giam đối với Đàm Hồng Hiểu (là nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (là nhân viên ngân hàng LPBank) và Nguyễn Thị Yến (là nhân viên ngân hàng VPBank); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi (nhân viên ngân hàng VPBank).

Đồng thời, tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng MBV Chi nhánh Bình Dương, Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), Ngân hàng LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.