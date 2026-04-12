Tạm giữ hình sự Trần Thị Thu Hà sinh năm 1994

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua công tác nắm tình hình, khoảng 00 giờ 20 ngày 11/4, Công an phường Thới Sơn kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại một nhà cho thuê thuộc khu phố 2.

Tiến hành test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

2 đối tượng bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Qua xác minh ban đầu, xác định Quách Phúc Đạt, sinh năm 1998, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Trần Thị Thu Hà, sinh năm 1994, nơi ở hiện nay thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức "tiệc ma túy", đồng thời rủ 3 đối tượng còn lại đến cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Đạt và Hà để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với 3 đối tượng còn lại, Công an phường Thới Sơn đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và bàn giao về địa phương nơi cư trú xử lý theo quy định.