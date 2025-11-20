Tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Phương

Theo đó, khoảng 23h20’ ngày 13/11/2025, trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn lối xuống quốc lộ 1B, Tổ công tác đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện xe ô tô tải BKS 34C-284.90 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe chở các thùng có nhãn mác chữ nước ngoài, bên trong là các túi nilon trong suốt chứa nhiều gói nhỏ, in hình chân gà bên ngoài. Khi Tổ công tác yêu cầu tài xế là Trần Văn Phương (SN: 1987; thường trú tại: Tổ dân phố Đích Sơn, phường Trần Liễu, TP. Hải Phòng) xuất trình giấy tờ xe và liên quan đến hàng hoá thì tài xế lên xe, điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã bám đuổi theo xe, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Phương không chấp hành và tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Tài xế Trần Văn Phương đến Công an phường Hoàng Mai đầu thú - Ảnh: CA TP Hà Nội

Khi đến ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ, Tổ công tác đã xuống yêu cầu đối tượng chấp hành nhưng Phương đã lao thằng xe vào cán bộ Tổ công tác rồi đi về hướng Nguyễn Hữu Thọ, sau đó rẽ ra đường Giải Phóng. Đối tượng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố về hướng Đại lộ Thăng Long để thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Đến ngày 15/11/2025, Trần Văn Phương đã đến Công an phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội đầu thú về hành vi của mình.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 16/11/2025, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phương về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Hà đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.