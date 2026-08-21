HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ hình sự Phạm Mai Chi SN 2003

Trang Anh
|

Qua xác minh, người sử dụng tài khoản zalo "Mochi" là Phạm Mai Chi SN 2003, trú tại tỉnh Ninh Bình.

Công an TP Hà Nội ngày 20/8/2026 cho biết, qua công tác nắm tình hình, hồi 21 giờ 30 phút ngày 04/8/2026, Công an xã Bình Minh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đào Trọng Sơn (SN 1990, trú tại xóm Cao Bộ, xã Bình Minh, TP Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Cao Bộ, xã Bình Minh.

Từ kết quả ban đầu, Công an xã Bình Minh đã phối hợp với đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng gồm: Vũ Xuân Tâm (SN 1998, trú tại thôn Đàn Viên, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Duy (SN 2006, trú tại thôn Thạch Bích 1, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Lê Huy Tuấn (SN 1973, trú tại thôn Hai Bà Trưng, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Nguyễn Thế Anh (SN 2003, trú tại thôn Thạch Bích 2, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại thôn Bích Hòa 2, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Đông (SN 2005, trú tại thôn Thạch Bích 1, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Nguyễn Kiêm Tuấn (SN 1987, trú tại thôn Minh Sinh, xã Bình Minh, TP Hà Nội) và Lý Bá Tú (SN 1990, trú tại thôn Thanh Cao, xã Bình Minh, TP Hà Nội) có hành vi vi phạm về ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 53,962 gam Ketamine; 93,472 gam Methamphetamine, 6,9 gam Heroine, cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Phạm Mai Chi và Trần Duy Công - Ảnh: Công an Hà Nội

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định tài khoản Zalo có tên “Mochi” là đầu mối giới thiệu người mua ma túy cho Đào Trọng Sơn. Qua xác minh, người sử dụng tài khoản trên là Phạm Mai Chi (SN 2003, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Quá trình điều tra làm rõ, Trần Duy Công (SN 1985, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội) đã mua ma túy Ketamine để cùng Phạm Mai Chi sử dụng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập được, hành vi của Phạm Mai Chi và Trần Duy Công có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Mai Chi và Trần Duy Công để tiếp tục điều tra.

Hiện, Công an xã Bình Minh đang lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy tìm người tên Chu Thị Thu Huyền SN 1991
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại