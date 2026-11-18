Công an phường đã phối hợp với Tổ an ninh khu đô thị khống chế đối tượng, xác định là Nguyễn Văn Nghiệp.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội đã kịp thời phát hiện, khống chế đối tượng có hành vi đột nhập nhà dân, đồng thời làm rõ vụ trộm cắp 02 máy tính xách tay cùng nhiều tài sản có giá trị tại khu đô thị Vinhomes Green Bay.

Trước đó, đêm 13/11/2026, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo của anh N.Q.H (SN 1999, trú tại An Hạ, An Khánh, Hà Nội) về việc phát hiện một nam thanh niên lạ mặt trèo lên mái nhà tại căn hộ số 02 của một khu đô thị.

Ngay sau đó, Công an phường đã phối hợp với Tổ an ninh khu đô thị khống chế đối tượng, xác định là Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1998; không có nơi ở cố định).

Đối tượng Nguyễn Văn Nghiệp - Ảnh: Công an Hà Nội

Qua đấu tranh, Nghiệp khai nhận, khoảng 0h ngày 10/11/2026, đối tượng trèo rào đột nhập một khu đô thị cao cấp, sau đó lợi dụng mái hiên và cục nóng điều hòa để leo lên tầng 3 của một tòa nhà.

Phát hiện cửa sổ không khóa, Nghiệp đột nhập vào bên trong, trộm cắp 02 máy tính MacBook, 01 ví da bên trong có 03 thẻ ngân hàng, 01 giấy phép lái xe và 650.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá sơ bộ của 02 máy tính là 19,5 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nghiệp đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/11/2026, Công an phường Đại Mỗ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nghiệp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.